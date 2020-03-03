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В Беларуси могут отменить минимальный потребительский бюджет

03 марта 2020 14:38
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Новости Беларуси. Минимальный потребительский бюджет как социальный норматив возможно будет отменен до начала 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стало известно, что идет подготовка соответствующего законодательства.

В Беларуси могут отменить минимальный потребительский бюджет -1

После отмены все выплаты и критерии предоставления отдельных видов государственной помощи будут устанавливаться в зависимости от бюджета прожиточного минимума, который рассчитывается для различных социально-демографических групп. Это позволит упростить формирование и реализацию государственной политики регулирования уровня жизни, а также осуществление мер социальной защиты населения.

О других новостях экономики за 3 марта читайте здесь.

# Государственная социальная политика # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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