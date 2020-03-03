В Беларуси могут отменить минимальный потребительский бюджет

Новости Беларуси. Минимальный потребительский бюджет как социальный норматив возможно будет отменен до начала 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стало известно, что идет подготовка соответствующего законодательства.

После отмены все выплаты и критерии предоставления отдельных видов государственной помощи будут устанавливаться в зависимости от бюджета прожиточного минимума, который рассчитывается для различных социально-демографических групп. Это позволит упростить формирование и реализацию государственной политики регулирования уровня жизни, а также осуществление мер социальной защиты населения.