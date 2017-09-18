В Беларуси подходит к завершению уборка ярового рапса: урожай рекордный
Новости Беларуси. Южные регионы уже справились с этой задачей, близятся к финишу аграрии и на севере страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прогнозы на урожай подтвердились – в этом году он рекордный.
Жмых – побочный продукт, но для СПК – основной, это корм для животных. Семена отжимают под прессом при определенной температуре. Производство в автоматическом режиме, 24 часа в сутки.
Галина Буро, СТВ:
А вот и конечный продукт переработки – рапсовое масло. Его в хозяйстве используют как добавку в корм для свиней. Но все же большую часть продают на производства комбикорма или дизтоплива.
В СПК имени Деньщикова цех по переработке семян рапса появился четыре года назад.
В хозяйстве сразу ощутили разницу: одно дело – продавать рапс на перерабатывающие предприятия, а потом выкупать у них жмых для скота. И совсем другое – самим заниматься производством и быть в плюсе.
Валерий Бычковский, заместитель председателя СПК имени Деньщикова:
Это очень эффективно! В этом году мы еще увеличили до 1200 тонн переработать маслосемян.
Закупать жмых очень накладно получается, а свое производство достигает себестоимость половину закупочной цены.
А пока экономисты сопоставляют рентабельность, на ферме приумножают доходы молочные. Эти коровы в день дают 50 тонн молока. Без хорошего корма успеха не будет.
Наталья Чечко, ведущий зоотехник СПК имени Деньщикова:
Рапсовый жмых содержит 320 граммов сырого протеина и где-то 40 % защищенного белка, что благоприятно сказывается на жизнедеятельности наших буренок.
Такой пищевой ценности позавидуют даже спортсмены.
Не удивительно, что рапсу уделяют большое внимание. В 2017 году удалось повысить урожайность практически до 54 центнеров с гектара.
Геннадий Эйсмонт, главный агроном СПК имени Деньщикова:
Бытует мнение, что рапс – это культура, за которой не надо так тщательно ухаживать, как за другими культурами. Это совершенно не так.
Много делается для выращивания этой культуры, вкладываются большие деньги.
А тем временем на полях тянутся к солнцу первые всходы урожая озимого рапса 2018-го года. Пройдет почти год, прежде чем сюда придут уборочные комбайны. Пока перед техникой задача более насущная – завершить уборку свеклы, моркови, картофеля и кукурузы.