В Беларуси подходит к завершению уборка ярового рапса: урожай рекордный

Новости Беларуси. Южные регионы уже справились с этой задачей, близятся к финишу аграрии и на севере страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прогнозы на урожай подтвердились – в этом году он рекордный. Жмых ­– побочный продукт, но для СПК – основной, это корм для животных. Семена отжимают под прессом при определенной температуре. Производство в автоматическом режиме, 24 часа в сутки.

Галина Буро, СТВ:

А вот и конечный продукт переработки – рапсовое масло. Его в хозяйстве используют как добавку в корм для свиней. Но все же большую часть продают на производства комбикорма или дизтоплива. В СПК имени Деньщикова цех по переработке семян рапса появился четыре года назад. В хозяйстве сразу ощутили разницу: одно дело – продавать рапс на перерабатывающие предприятия, а потом выкупать у них жмых для скота. И совсем другое – самим заниматься производством и быть в плюсе.

Валерий Бычковский, заместитель председателя СПК имени Деньщикова:

Это очень эффективно! В этом году мы еще увеличили до 1200 тонн переработать маслосемян. Закупать жмых очень накладно получается, а свое производство достигает себестоимость половину закупочной цены. А пока экономисты сопоставляют рентабельность, на ферме приумножают доходы молочные. Эти коровы в день дают 50 тонн молока. Без хорошего корма успеха не будет.

Наталья Чечко, ведущий зоотехник СПК имени Деньщикова:

Рапсовый жмых содержит 320 граммов сырого протеина и где-то 40 % защищенного белка, что благоприятно сказывается на жизнедеятельности наших буренок. Такой пищевой ценности позавидуют даже спортсмены. Не удивительно, что рапсу уделяют большое внимание. В 2017 году удалось повысить урожайность практически до 54 центнеров с гектара.