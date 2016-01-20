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Первые 90-тонники БелАЗ приступили к работе во Вьетнаме

20 января 2016 14:48
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Новости Беларуси. Первые самосвалы БелАЗ грузоподъемностью 90 тонн ввели в эксплуатацию во Вьетнаме. Модели крупногабаритной техники собрали вьетнамские рабочие совместно с жодинскими специалистами.

Среди преимуществ техники меньшие эксплуатационные расходы, в том числе на топливо, и большая производительность. Самосвалы приспособлены к различным климатическим условиям. Автомобили оснащены современным дизельным двигателем и новой электрической трансмиссией, которая не требует переключения передач.

Новинки с конвейера сразу прошли испытание на угольном карьере. В ближайшее время продолжится обкатка самосвалов и обучение персонала.

Вьетнамские партнеры намерены дополнительно приобрести до ста единиц техники, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

# Экономика # МАЗ

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