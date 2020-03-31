Белорусские НПЗ рассчитывают получить до 2 млн тонн нефти в апреле

Новости Беларуси. Белорусские НПЗ рассчитывают в апреле получить до 2 миллионов тонн нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем минимальная планка установлена на уровне миллиона тонн.

Танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси прибыл в порт Одессы

В концерне «Белнефтехим» сообщили, что закупки планируются из разных источников. Продолжаются переговоры с Россией, при этом не прекращаются и по другим направлениям. Кроме того, планируется сохранить танкерные поставки через порты Одессы и Клайпеды.