Танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси прибыл в порт Одессы

Новости Беларуси. В одесском порту разгружается третий танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Третий по счёту транш – 85 тысяч тонн марки «Азери Лайт». До конца месяца сырьё прокачают на мозырский НПЗ.

Таким образом, в марте азербайджанская компания поставила для нашей страны 250 тысяч тонн нефти. Планируется, что по итогам года цифра увеличится в четыре раза – суммарный объём – миллион тонн.