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Танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси прибыл в порт Одессы

24 марта 2020 12:07
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Новости Беларуси. В одесском порту разгружается третий танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Третий по счёту транш – 85 тысяч тонн марки «Азери Лайт». До конца месяца сырьё прокачают на мозырский НПЗ.

Танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси прибыл в порт Одессы-1

Таким образом, в марте азербайджанская компания поставила для нашей страны 250 тысяч тонн нефти. Планируется, что по итогам года цифра увеличится в четыре раза – суммарный объём – миллион тонн.

Танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси прибыл в порт Одессы-4

Кроме того, в марте в порту Клайпеды ожидают четыре танкера с сырьём для «Нафтана». Три из них уже доставили нефть в литовский порт. Суммарный объём поставок на белорусские НПЗ в этом месяце составит около миллиона тонн. 

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