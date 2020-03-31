Горно-обогатительный комбинат в Нежине планируют ввести в эксплуатацию к 2023 году. Сотрудников ищут уже сейчас

Новости Беларуси. 2 миллиона тонн калийных удобрений в год. Чуть более 5 миллиардов рублей – стоимость проекта. Всё это новый горно-обогатительный комбинат в Нежине Любанского района на базе Старобинского месторождения калийных солей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это будет второе в Беларуси предприятие по добыче калийной руды и производству калийных удобрений. Один из крупнейших проектов «Славкалия» планируют ввести в эксплуатацию к 2023 году, но высококвалифицированных сотрудников ищут уже сейчас. В первую очередь, нужны 50 молодых специалистов горнотехнологического профиля – инженеры и химики-технологи.

К 2025 году будут открыты уже сотни вакансий по этому направлению. На сегодняшний день прошли стажировку и успешно трудоустроились на проекте около 300 белорусов, 80 из них – из Любани. Теперь в зданиях подъемных машин рабочим процессом на глубине управляют хрупкие белорусские девушки.

Мария Субботина, оператор-машинист шахтостроительной компании:

На данный момент я работаю меньше года. Каждый день мы узнаем что-то новое. Работа очень интересная. Поэтому каждая из нас была бы рада остаться в дальнейшем и работать на своих рабочих местах.