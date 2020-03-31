Горно-обогатительный комбинат в Нежине планируют ввести в эксплуатацию к 2023 году. Сотрудников ищут уже сейчас
Новости Беларуси. 2 миллиона тонн калийных удобрений в год. Чуть более 5 миллиардов рублей – стоимость проекта. Всё это новый горно-обогатительный комбинат в Нежине Любанского района на базе Старобинского месторождения калийных солей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это будет второе в Беларуси предприятие по добыче калийной руды и производству калийных удобрений.
Один из крупнейших проектов «Славкалия» планируют ввести в эксплуатацию к 2023 году, но высококвалифицированных сотрудников ищут уже сейчас.
В первую очередь, нужны 50 молодых специалистов горнотехнологического профиля – инженеры и химики-технологи.
К 2025 году будут открыты уже сотни вакансий по этому направлению. На сегодняшний день прошли стажировку и успешно трудоустроились на проекте около 300 белорусов, 80 из них – из Любани. Теперь в зданиях подъемных машин рабочим процессом на глубине управляют хрупкие белорусские девушки.
Мария Субботина, оператор-машинист шахтостроительной компании:
На данный момент я работаю меньше года. Каждый день мы узнаем что-то новое. Работа очень интересная. Поэтому каждая из нас была бы рада остаться в дальнейшем и работать на своих рабочих местах.
Андрей Александров, первый заместитель директора – главный инженер ИООО «Славкалий»:
Мы строим современное предприятие. Соответственно, будут применяться новые технологии, новое оборудование. Это должно быть интересно в первую очередь для молодых ребят, которые увидят современное оборудование с высокой степенью автоматизации, IT-технологиях. Это то, что молодежь сегодня сильно привлекает.
Молодые охотнее едут работать в регионы, если решается квартирный вопрос. Сейчас в Любани продолжается строительство квартала на 458 квартир. 35 % сотрудников комбината получат здесь жилье.