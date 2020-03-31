Нацбанк рекомендует банкам не увеличивать проценты по кредитам при реструктуризации задолженности

Новости Беларуси. Нацбанк рекомендует банкам при реструктуризации задолженности по договорам юридических и физических лиц не увеличивать проценты за пользование кредитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В том числе путем предоставления отсрочек или рассрочек.

Такие рекомендации направлены на оказание финансовой поддержки в условиях, когда особенно чувствуется влияние внешних негативных факторов.