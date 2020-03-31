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Нацбанк рекомендует банкам не увеличивать проценты по кредитам при реструктуризации задолженности

31 марта 2020 06:21
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Новости Беларуси. Нацбанк рекомендует банкам при реструктуризации задолженности по договорам юридических и физических лиц не увеличивать проценты за пользование кредитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В том числе путем предоставления отсрочек или рассрочек.

Такие рекомендации направлены на оказание финансовой поддержки в условиях, когда особенно чувствуется влияние внешних негативных факторов.

Нацбанк рекомендует банкам не увеличивать проценты по кредитам при реструктуризации задолженности -1

Напомним, ранее стало известно, что в отношении кредитных каникул для физлиц регулятор рекомендовал коммерческим банкам применять индивидуальный подход в каждом случае. Вескими причинами могут быть неоплачиваемый отпуск или потеря работы. В таких случаях рекомендовано подходить гибко.

В то же время в Нацбанке не ожидают значительного роста долгов по кредитам физлиц, называя эти последствия не слишком долгосрочными.

Нацбанк рекомендует банкам не увеличивать проценты по кредитам при реструктуризации задолженности -4

# Нацбанк Беларуси # Экономика # Фотофакт

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