Белорусские нефтяники пробурили седьмую скважину в Эквадоре

Новости Беларуси. Белорусские нефтяники продолжают успешно разрабатывать месторождение Армадильо в Эквадоре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В восточной провинции Напо пробурена седьмая по счету скважина.

В конце 2018 года «Белоруснефть» уже сообщала об успешном завершении подобных работ. Тогда в эксплуатацию была сдана шестая по счету скважина. Благодаря вводу в эксплуатацию этих двух объектов суточная добыча нефти на Армадильо выросла почти на 150 тонн. По мнению геологов, запасы этого месторождения составляют более 1,5 миллиона тонн нефти.

Андрей Бохан, председатель совета директоров АО «Сервис Ойл Эквадор Эквасервойл»:

Тот эффект, который мы получили в позапрошлом году на первых пяти скважинах, те уровни добычи, которые мы достигли, мы планируем в этом году увеличить практически в два раза.

В дальнейших планах есть расширение нашей зоны активности в районе месторождения Армадильо, где мы сейчас добываем нефть. Вполне возможно бурение нескольких геолого-разведывательных скважин.

В 2019 году планируется пробурить еще пять скважин. В Эквадоре с 2013-го действует дочернее предприятие «Белоруснефти». Его специалисты занимаются оптимизацией производства, развитием инфраструктуры, геологоразведкой, а также сопровождают бурение и ремонт скважин.