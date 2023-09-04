В ЕАЭС поддержат производителей ковров с помощью обнуления импортных пошлин

В ЕАЭС поддержат производителей ковров. На два года обнулили импортные пошлины на ткани для производства ковровой продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такая мера позволит производителям снизить себестоимость, увеличить рентабельность и конкурентоспособность, а также нарастить объемы выпуска и поставок на внутренний рынок и экспорт. Обнуление пошлин смягчит негативное влияние санкционного давления на экономики ряда государств ЕАЭС.