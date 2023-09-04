Рекорды по продажам обеспечивает вторичный рынок недвижимости

Новости Беларуси. К концу августа в реестре Национального кадастрового агентства значились более 1 400 сделок на рынке недвижимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В июне и июле были зафиксированы высокие цифры по количеству сделок на рынке столичной недвижимости (более 3 200 в сумме), поэтому общий итог лета будет рекордным. Доступные кредиты – очень действенный финансовый инструмент, помогающий приобрести жилье на вторичном рынке. И покупатели пользуются им по максимуму. Если раньше половина сделок приходилась на однокомнатные квартиры, то сегодня повышенным спросом пользуются двух и трехкомнатные апартаменты.