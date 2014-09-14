Кожевенная отрасль Беларуси: как соотносятся цена и качество?

Новости Беларуси. Белорусскую кожевенную отрасль ждет масштабная модернизация. Дедлайн – два года. Предприятия полностью переоснастят, кроме того, их количество сократят вдвое. Об этом говорили на неделе во время посещения президентом Минского производственного кожевенного объединения. Итак, почему сапожник порой без сапог, а теленок не редко оказывается золотым? Шкурный интерес в репортаже программы «Неделя» на СТВ.

В его мастерской десятки видов кожи самых разных цветов и текстур. Дизайнер Павел уже 2,5 года превращает сырье в галантерейные шедевры. Клатчи и саквояжи белорусского мастера в коллекциях уже многих модниц, в том числе за рубежом. Стоимость — до 460 долларов. Кожа — исключительно итальянская.

Павел Панаскин, дизайнер:

Иногда получается так, что белорусская кожа, качеством ниже, стоит дороже, чем российские аналоги и, тем более, итальянские.

Он и готов бы работать с отечественной, но предложить качественный материал способны далеко не все производители. В его мастерской белорусская кожа так и не «попала в переплет».

Павел Панаскин, дизайнер:

Пробовал работать и с Гатово, и с Бобруйском. Но, к сожалению, и способы крашения кожи, и ее характеристики сортовости... С ней было очень сложно работать. Даже кожа, которая визуально устраивает, не всегда в работе хороша. Очень много отбраковки, а в галантерее это очень важно. Это не обувь. Здесь лекала и крой масштабнее, чем в обувной промышленности.

Производством обуви в Беларуси занимаются 60 предприятий. 17 крупнейших — в концерне Беллегпром. Эта фабрика одна из таких. Директор делится: в день здесь выпускают 2,5 тысячи пар обуви. Каждая вторая — на экспорт.

Галина Белевич, генеральный директор предприятия по производству обуви:

(Вы, руководитель предприятия, сами какую обувь носите?) Это импортная обувь. В своей обуви я много хожу. Вот сейчас приду в кабинет, расстанусь с вами, переобуюсь в свою обувь. (А почему сейчас тогда не в ней?) Для презентабельности. (То есть для презентабельности носите импортную все-таки?) Приходится носить импортную.

Сухие цифры статистики: ежегодно в Беларуси выпускают 1,5 пары обуви на каждого жителя страны. Зачастую лишь наполовина из белорусского сырья. Только пятая часть шкур пригодна для производства так называемой «лицевой кожи». Для нее теленок должен быть «золотым» - даже без укусов насекомых. Такого качественного сырья белорусским производителям не хватает. Еще труднее со сложновыделанной кожей.

Сергей Дубовик, заместитель генерального директора предприятия по производству обуви:

Кожтовар лицевой — предприятия в Гатово. Спилок — бразильский. Мы работаем и с Италией, и с Бразилией. Они ближе к потребителю в плане мелкосерийного производства. Если надо 20 тысяч товара — вопросов не возникнет. 10 тысяч — сделают. Любую партию, которую не назовешь, они сделают.

Сейчас у обувщиков жаркая пора: в одном цехе кроят, по соседству сшивают детали. К концу смены всю эту кожу превратят уже в заготовки для обуви. Все-таки, готовь сани летом (на предприятии отшивают зимнюю коллекцию). Кстати, меховая подкладка для будущих сапог и ботинок тоже импортная.

Сергей Дубовик, заместитель генерального директора предприятия по производству обуви:

Бразилия и Уругвай. (То есть наши предприятия пока не научились?) Витебский меховой комбинат. Мы взяли образцы кожи. Далеко прошли в качестве. Сравнить то, что было 2 года назад и сейчас — близко к Уругвайскому меху. Им можно уже работать. Но опять же - вопрос цены. (Есть вероятность, что белорусского производства кожа будет дороже?) Вероятность есть всегда.

На проблему в кожевенной отрасли 2 года назад обратил внимание и президент. Вопрос цены на белорусское тогда стоял особенно остро: переработчикам было выгоднее продать сырье за границу для дальнейшей выделки, после чего обувщикам приходилось покупать свое же втридорога. Экспортировать кожаное сырье тогда запретили.

Как сейчас обстоят дела в отрасли, на неделе президент интересовался снова. О проблемах спросил у самих переработчиков. В свое время завод в Гатово в паре с российским предприятием работали на экономику всего Союза. Поэтому мощности фабрики рассчитаны на выпуск 500 миллионов квадратных дециметров кожи в год. Сейчас — вдвое меньше.

Инна Стельмах, сортировщик ОАО «Минское производственное кожевенное объединение»:

Когда завод открыли, привозили со всего Союза. Сырье было разное: очень хорошее, было плохое, было вообще гнилье. Старались перерабатывать и делать. Работали в 3 смены. Сейчас у нас предприятие уменьшилось, потому что сырья мало. Стараемся работать.

В Беларуси 4 переработчика кожсырья. Завод в Гатово — самый крупный. Бобруйский ему немногим уступает. Гродненское производство гораздо меньше, предприятие в Могилеве почти банкрот. Так вот после модернизации одно только Минское производственное объединение сможет перерабатывать все производимое в Беларуси сырье. Что делать с остальными?

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

И когда встал вопрос «а как же одевать людей (накормить и одеть людей – это главное), во что будем одевать (в китайское, турецкое или будем производить свое)», было принято решение, что будем производить свое. Это значит, что все кожи, которые мы получаем в стране от разного вида животных, должны быть в стране все до единой переработаны и из этой кожи мы должны сшить готовый товар: мебель, обувь, одежду, галантерейные товары и так далее. Такое было принято решение.

Пошли по цепочке. И сегодня мы видим, что если мы модернизируем ваше предприятие здесь, то нам все остальные не нужны будут. Но на этом этапе, видимо, оставим что-то в Бобруйске. Будет два предприятия. С перспективой, возможно, на то, что все будет перерабатываться у вас, здесь. И все это должно произойти, и я уверен, что произойдет (не так, как в деревообработке) в течение двух лет. В будущем и в 2016 году мы полностью модернизируем и создадим, как ваш директор сказал, конкурентоспособное высокого уровня предприятие, которое будет практически способно переработать все кожсырье. Но если останутся у нас два предприятия (здесь и в Бобруйске), то они окажутся при нынешних технологических процессах процентов на 20-25 недозагружены. Поэтому перед вами будет стоять задача: что делать с теми 20% недозагрузки. Я вам могу сказать прямо, как и директору сказал: загружайте чем хотите, хоть шейте здесь готовую обувь, цех создавайте, шейте здесь галантерею и так далее. Главное, чтобы вы могли сшить и продать.

На бобруйском кожевенном комбинате, как и в Гатово, в советские времена трудились в 3 смены и продукции производили вдвое больше. Мастер Светлана рассказывает, что и сейчас работы хватает, но вполне могли бы взять и более высокую планку. А это, несомненно, отразилось бы и на увеличении зарплаты.

Светлана Назина, мастер участка по отделке кожи ОАО « Бобруйский кожевенный комбинат»:

Конечно, с реорганизацией мы готовы выполнять такие же большие объемы. За счет этого мы будем получать больше зарплаты, больше выпускать готовой кожи.

Главный инженер Геннадий Шлык не скрывает: основное, чего ждут от реорганизации кожевенной отрасли, так это прибавки отечественного сырья. В прошлом году на комбинате началась модернизация. Уже успели заменить треть оборудования. И сразу же почувствовали разницу в объемах, а главное – в качестве.

Геннадий Шлык, главный инженер ОАО « Бобруйский кожевенный комбинат»:

Мы ожидаем прибавку нашего отечественного сырья. Пока нам его по полной программе не хватает. Мы закупаем сырье из России, Дагестана для того, чтобы заполнить свои мощности. Мы взяли оборудование у фирм, которые всемирно известные, которые зарекомендовали себя. Мы видим другие объемы загрузок, производительности. Даже люди сразу увидели результат своей работы.

На модернизацию предприятий кожевенной промышленности — 2 года. Вероятно, через это время и дизайнер Павел сможет покупать у белорусских производителей хорошую кожу для модных сумок, а белорусским обувщикам не придется доставлять сырье с другого полушария. Главное, чтобы по новой формуле соотношение цена-качество делилось без остатков (на складах предприятий), а сама отрасль оказалась в достатке.