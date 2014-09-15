Александр Лукашенко: 10% цемента, производимого в стране, должны идти на дороги

Новости Беларуси. 10% производимого в стране цемента будет идти на строительство дорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства принял 15 сентября с докладом вице-премьера Анатолия Калинина, министра транспорта и коммуникаций Анатолия Сивака и первого замминистра финансов Владимира Амарина.

Президент Беларуси поддержал предложения правительства по финансированию дорожного хозяйства страны.

Александр Лукашенко подчеркнул, что важно не только строить новые автодороги, но и поддерживать в нормальном состоянии то, что есть. В связи с этим принято решение более широкого использования местного сырья для обустройства автомагистралей.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Транзит нашей Беларуси, привлекательность Беларуси как транзитной страны сегодня на порядок выше даже, чем вчера в связи с событиями в соседних странах в том числе. И в связи с тем, что мы все-таки - и это самое главное - поддерживаем в нормальном состоянии дорожную сеть. Поэтому нельзя нам работать хуже на дорогах. Кроме того, что строить, надо и поддерживать в нормальном состоянии дороги.

Поэтому мы приняли решение, что бетонным дорогам у нас быть.

Мы будем их строить. И еще одно, чтобы не забыли: вопрос 10% цемента, который мы должны направить на строительство бетонных дорог. Не только дорог, но подъездов, площадок и так далее. Вот я это запомню, и мне напоминать это никто не будет. Это железобетонное поручение, которое правительство должно выполнять. И не только потому, что у нас некуда девать цемент. Мы можем его больше произвести. Потому что нам не надо кланяться, у кого-то просить нефть и так далее. Поэтому давайте договоримся, что 10% цемента, производимого в стране, должны идти на дороги. К 1 января 2017 года мы полностью заканчиваем строительство второй кольцевой дороги. И к 1 января 2016 года мы полностью разбираемся с Гомельским направлением.

За 2015 год дорогу на Гомель полностью надо в эксплуатацию сдать.

И думать о перспективе: южное транзитное направление через Кобрин - Гомель, очень важное для России. Будет востребовано. Надо вести с россиянами в том числе диалог. Если нет, то надо договариваться и со Всемирным банком. По-моему, хорошие у них кредиты, это не то что 5-7%, очень хорошие кредиты. Я думаю, можно договориться. Этим надо сегодня заниматься.

На все вопросы, связанные с финансированием, я хотел бы услышать ответы.

Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

На все дороги нашей страны к 2014 году планируется направить 7,9 триллиона рублей.

С учетом всех Ваших поручений ситуация проработана по 2015 году (с учетом кольцевой дороги): на все дороги нашей страны планируется направить 11,2 триллионов рублей (рост на 140%).

Также на встрече у Президента приняли решение о дополнительном финансировании строительства второй минской кольцевой дороги, трассы в обход Островца и о зачислении средств на проект по строительству автотрассы на участке Бобруйск-Жлобин. Реконструкция этого участка гомельской дороги будет финансироваться за счет средств банка Китая, но, чтобы получить кредит, белорусской стороне нужно внести и собственную долю. Также в планах обновление магистрали и Гродненского направления.

Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Наша 6-я дорога на Гродно в планах за счет средств Всемирного банка. В декабре будет заседание Всемирного банка - будут рассматривать наше предложение.

Согласованная сумма - 350 миллионов долларов.

