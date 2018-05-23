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К «Великому Камню» могут провести линии скоростного трамвая и метро

23 мая 2018 06:37
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Новости Беларуси. «Великий Камень» с Минском может связать скоростной трамвай. А в долгосрочной перспективе – метро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К «Великому Камню» могут провести линии скоростного трамвая и метро-1

Об этом сообщили в китайско-белорусском индустриальном парке. Там прошло выездное заседание Торгово-промышленной палаты. Эксперты рассматривали перспективы парка как выставочной площадки. Ее привлекательность повысит скоростная магистраль, которая сократит расстояние между городом и индустриальной зоной вдвое.

К слову, в «Великом Камне» уже построен торгово-выставочный центр. Его полезная площадь составляет более 13 тысяч квадратных метров.

К «Великому Камню» могут провести линии скоростного трамвая и метро-4

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Достаточно новая площадка. Мне кажется, она должна быть использована в том числе и для наших отраслевых выставок, которые предполагают необязательное массовое посещение. Но такие выставки очень нужны. Здесь сегодня уже есть инфраструктура в виде гостиницы, здесь сегодня есть бизнес-центр, здесь сегодня есть выставочные площади.

В «Великом Камне» смогут жить и работать порядка 120 тысяч человек. Сейчас ведется подготовка к возведению объектов социнфраструктуры. В июле начнут строить жилой комплекс. Здесь также появится поликлиника, школа и детский сад.

# Беларусь-Китай # Экономика # Владимир Улахович # Фотофакт

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