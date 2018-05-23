К «Великому Камню» могут провести линии скоростного трамвая и метро

Новости Беларуси. «Великий Камень» с Минском может связать скоростной трамвай. А в долгосрочной перспективе – метро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом сообщили в китайско-белорусском индустриальном парке. Там прошло выездное заседание Торгово-промышленной палаты. Эксперты рассматривали перспективы парка как выставочной площадки. Ее привлекательность повысит скоростная магистраль, которая сократит расстояние между городом и индустриальной зоной вдвое.

К слову, в «Великом Камне» уже построен торгово-выставочный центр. Его полезная площадь составляет более 13 тысяч квадратных метров.