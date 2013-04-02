Белорусские депутаты обсудят проекты законов об инвестициях, документы о здравоохранении, спортивной сфере, законопроекты по совершенствованию ипотеки

Новости Беларуси. У белорусских парламентариев 2 апреля начался законотворческий сезон. В Совете Республики обсуждали повестку дня предстоящей сессии, сформировали секретариат и счетную комиссию. Со вступительным словом перед парламентариями выступил председатель Совета Республики Анатолий Рубинов. Спикер отметил, что 2013 год станет определяющим в плане работы экономики за пятилетку в целом. Основные позиции - объем экспорта, торговое сальдо и привлечение иностранных инвестиций.

Говорили сегодня и о мерах по адаптации белорусской экономики к работе в условиях ЕЭП. Так, Беларусь может вступить во Всемирную торговую организацию к 2015 году. Сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты на сессии рассмотрят около 70 законопроектов. Основные касаются экономического блока, в том числе это проекты законов «Об инвестициях» и «О концессиях». Эти документы, а также антимонопольное законодательство призваны улучшить инвестиционный имидж Беларуси.

Новый импульс развитию деловой инициативы придадут законопроекты по совершенствованию ипотеки, упрощению порядка регистрации недвижимого имущества и другие. На сессии будут рассмотрены также документы, которые касаются охраны труда, здравоохранения, сельского хозяйства и спортивной сферы. Так, Поправки в закон «Об охране труда» дадут нанимателям возможность менять режим работы при сильной жаре или при сильном морозе.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

По данному законопроекту представляется право самому нанимателю принимать решение по изменению режима работы работника при условии, если сильная жара или сильные морозы. Что такое сильная жара, холод, сильные морозы, это тоже оговорено в стандартах. Основная цель – выстроить систему работы для того, чтобы свести к минимуму эти профессиональные риски. Оговорено, что если это производство и коллектив более 100 человек, то тогда должна быть служба или специалист по охране труда. Если это не производство, то количество работающих более 200.

По словам министра труда и соцзащиты Марианны Щёткиной, новый законопроект действительно прогрессивный, расширяет права и работников, и работодателей. Основная цель — уменьшить профессиональные риски. Действующий Закон усовершенствован с учётом практики его применения. В том числе и за рубежом.

Владимир Василенко, председатель постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Предполагается возложить ответственность на руководителя предприятия вопросы службы охраны труда, а также в письменном виде сообщения нанимателю о невозможности проведения работ.

Значительное внимание депутаты уделили сегодня также вопросам развития сельского хозяйства, его дальнейшей модернизации. В списке проекты Законов «О племенном деле», «О регистрации» и «О семеноводстве».

Виктор Щетько, председатель Постоянной комиссии по аграрной политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Много неопределённостей, которые были по старому законодательному акту. Сегодня пошли гибриды. Трансгены – это серьезно. Наука уходит вперёд. Значит, должны быть законодательные акты под все это, чтобы ученые работали в рамках их.