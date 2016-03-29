Вступление Беларуси в ВТО: рассмотрены все аргументы «за» и «против»

Новости Беларуси. Беларусь активизирует переговорный процесс по вступлению во Всемирную торговую организацию. Такое поручение 29 марта дал Президент Александр Лукашенко по итогам совещания о взаимодействии с ВТО. На встрече у главы государства рассмотрели аргументы «за» и «против» присоединения республики к этому международному экономическому объединению.

Беларусь вела переговоры о присоединении ко Всемирной торговой организаций давно. Участие в международных экономических союзах сегодня необходимость. Ведь основные рынки сбыта отечественных товаров — внешние. Поэтому интегрироваться в мировую экономику жизненно необходимо. Однако в таких вопросах необходима взвешенность.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Скажу и откровенно публично: еще совсем недавно, вчера, нам говорили, что нас там, в общем-то, не хотели бы видеть. Сегодня нас уже активно к этому подталкивают. Кто? Что, у нас доброжелатели в мире есть? Нет. В экономике сплошная конкуренция. И я всегда, когда наши соперники подталкивают к каким-то вещам, серьезно задумываюсь, с чего бы это. Хотелось бы, чтобы и на этот вопрос был ответ. Но не видеть тех тенденций, которые сегодня происходят в мире, тоже, с другой стороны, печально. Вы знаете, два мощнейших союза фактически образованы. Один – на Западе, другой – на Востоке. Атлантический и Тихоокеанский. Что остается для Всемирной торговой организации в этом мире? Словом, надо сегодня определиться, что мы будем делать с Всемирной торговой организацией. Это правда то, что мы фактически на условиях России сегодня уже члены ВТО. Так? И не только России, а в комплексе России и Казахстана. Наши два главных союзника вступили во Всемирную торговую организацию. Нам приходится это учитывать. Но, тем не менее, мы имеем определенную степень свободы, не связанную правилами Всемирной торговой организации. Так вот эта степень свободы нам сегодня нужна или не нужна?

Сейчас во Всемирной торговой организации 162 страны. Даже партнеры Беларуси по Евразийскому экономическому союзу. При этом нормы ЕАЭС подстраивались под нормы ВТО.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Глава государства принципиально дал согласие на то, чтобы этот процесс был заметно активизирован, прежде всего белорусской стороной, но и мы рассчитываем, что в ближайшее время и наши партнеры по ВТО тоже окончательно сформулируют те свои предложения, которые они хотели бы видеть, на каких условиях Беларусь вступит в ВТО, с тем, чтобы мы активно, незамедлительно составили свой график переговорного процесса. И чтобы в ближайшее время мы историю этого переговорного процесса завершили и поставили точку. Вступать в ВТО будем.

В последнее время Беларусь некоторые упрекают в якобы переориентации на Запад. Возобновление переговоров по вступлению в ВТО — еще один повод для таких несправедливых укоров. Вообще-то де-факто наша Республика последняя из участниц Евразийского экономического союза, кто еще не в ВТО. А ведь когда шло строительство таможенной интеграции, именно оно называлось приоритетным. Оговаривалось, что Беларусь Россия и Казахстан курс на ВТО возьмут только после создания Таможенного союза. На деле вышло не так.

Александр Лукашенко:

Я очень четко помню те договоренности, которые тогда существовали между нами. И у нас всегда вызывала непонимание позиция Российской Федерации и молчаливая позиция Казахстана в связи со вступление в ВТО их стран. И, когда в принципе известные политики (и это было основной экономической программы Путина) предложили Евразийский союз, мы сидели за столом в Кремле и обсуждали этот вопрос. Вот мы все вместе создадим эту организацию и потом будем вступать или все вместе, или выработав жесткие позиции трех государств. Будем вступать на них в ВТО. Буквально через несколько месяцев или через год Россия стала членом ВТО, преподнеся нам свои договоренности, уступки, какие-то выигрыши в ВТО как великую победу. Вот давайте вы на этих принципах работайте, и мы на них создадим Таможенный союз, а потом экономический. На это согласились. Ладно. Куда деваться? Прошло некоторое время. Опять же, не информируя нас, как это было обещано подробно, в ВТО вступает Казахстан, понизив таможенную защиту еще на 6% или 8%. Так было? И мы фактически остались одни, не вступив в ВТО. Я это впервые специально публично говорю, я часто слышу, что мы вот, белорусы, повернулись неизвестно куда, мы повернулись куда-то на запад, но я не хочу, чтобы меня вынуждали приводить подобные факты. Это тоже как реакция на то, кто тут куда поворачивался.

Теперь, получается Беларусь оказалась заложником ситуации. На высшем уровне наши партнеры это, конечно, не могут не знать. А вот в СМИ об этом не рассказывают.

Впрочем, даже если обстоятельства складываются как нельзя удачно для вступления в ВТО, автоматическое присоединение к организации не дает гарантию, что страна выиграет от этого. Естественно свои интересы надо отстаивать уже со стадии консультаций. Россия делала это 18 лет. Казахстан — 19.

Александр Михневич, первый заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:

Риски возникают тогда, когда мы сделаем что-то неправильно. Если мы сегодня везде, условно говоря, по своим обязательствам поставим нули, вот тогда риски возникнут, но нули ставить никто не собирается. Это переговоры. Все страны вступают на определенных условиях. Для себя мы эти условия тоже согласовали. Мы постараемся в ходе переговорных процессов их отстоять.

Эксперты делали и предварительные расчеты, что может выиграть Беларусь от членства в ВТО в ближайшей перспективе.

Антон Кудасов, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Несомненно, мы считаем, что наш экспорт возрастет. Достаточно привести факты за 20 лет существования Всемирной торговой организации и нашего взаимодействия с этой организацией. Наша экономика выросла в 5 раз, наша внешняя торговля и экспорт выросли в 6 раз. Но это и наша экспортная ориентация, вы знаете, что соотношение внешней торговли и нашей экономики превышает 100%.

Беларусь давно подала заявку в ВТО и закончить этот процесс планируется в разумные сроки. Ряд экспертов читает, что это может произойти через 2-3 года. Главная цель страны сейчас - согласовать такие условия, которые бы отвечали национальным интересам.

Жанна Кулакова, эксперт-аналитик:

Важный аспект, это возможность выхода на новые рынки сбыта. Сейчас в условиях кризиса в странах наших ближайших партнеров это становиться особенно актуальным. Поскольку этот кризис рикошетом бьет и по нашей экономике. И мы ощущаем его последствия. Выход на новые рынки даст возможность восстановить экономический рост. Я бы трактовала это больше как плюс, поскольку это создаст стимул для наших предприятий работать более эффективно, пересматривать бизнес-стратегии, повышать качество, конкурентоспособность товаров и услуг.

Александр Кондрашонок, эксперт-аналитик:

Вступление в ВТО имеет ряд рисков для страны, ряд рисков для отраслей. При вступлении наши предприятия столкнуться с конкуренцией среди крупных международных компаний, что повлечет естественно дополнительные проблемы, риски для наших компаний. Те предприятия, которые в силу ограниченности рынка сейчас не являются конкурентоспособными по сравнению со своими западными коллегами, у них возникнут проблемы в связи с тем, что будет поставлен более дешевый, более качественный товар.

Заниматься активизации работы по вступлению Беларуси в ВТО будет специальная переговорная команда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.