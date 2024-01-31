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Минэкономики: руководители предприятий ожидают увеличения объёмов производства и спроса на продукцию

31 января 2024 17:24
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Главы промышленных предприятий Беларуси рассказали о складских запасах и ситуации со спросом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минэкономики: руководители предприятий ожидают увеличения объёмов производства и спроса на продукцию-1

По данным исследований Минэкономики, руководители промышленных предприятий ожидают увеличения объемов производства и спроса на свою продукцию. Позитивные прогнозы озвучили 70 % респондентов. Портфель заказов заполнен на три месяца вперед, продукция на складах не задерживается. Большинство опрошенных исключили текучку кадров на производстве, а где-то численность работников даже выросла.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская

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