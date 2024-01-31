Минэкономики: руководители предприятий ожидают увеличения объёмов производства и спроса на продукцию

Главы промышленных предприятий Беларуси рассказали о складских запасах и ситуации со спросом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным исследований Минэкономики, руководители промышленных предприятий ожидают увеличения объемов производства и спроса на свою продукцию. Позитивные прогнозы озвучили 70 % респондентов. Портфель заказов заполнен на три месяца вперед, продукция на складах не задерживается. Большинство опрошенных исключили текучку кадров на производстве, а где-то численность работников даже выросла.