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Белорусские аграрии перешагнули рубеж в 4,5 миллиона тонн зерна

13 августа 2018 06:37
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Новости Беларуси. Белорусские аграрии перешагнули рубеж в 4,5 миллиона тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские аграрии перешагнули рубеж в 4,5 миллиона тонн зерна-1

Больше миллиона на счету лидера жатвы – Минской области. Брестский регион по намолоту выходит на финишную прямую с близким результатом. Ряд хозяйств уже отметили «Дажынкі».

Белорусские аграрии перешагнули рубеж в 4,5 миллиона тонн зерна-4

Праздничное настроение дарят и передовики жатвы. Экипажи-трехтысячники прямо в полях чествовали в Витебской, Могилевской и Минской области. Специалисты отмечают, несмотря на то, что нынешний год выдался не самым урожайным, продовольственного зерна собрано в достаточном количестве.

# Уборочная кампания # Экономика # Фотофакт

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