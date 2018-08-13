Белорусские аграрии перешагнули рубеж в 4,5 миллиона тонн зерна

Больше миллиона на счету лидера жатвы – Минской области. Брестский регион по намолоту выходит на финишную прямую с близким результатом. Ряд хозяйств уже отметили «Дажынкі».

Праздничное настроение дарят и передовики жатвы. Экипажи-трехтысячники прямо в полях чествовали в Витебской, Могилевской и Минской области. Специалисты отмечают, несмотря на то, что нынешний год выдался не самым урожайным, продовольственного зерна собрано в достаточном количестве.