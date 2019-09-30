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Белорусские адвокаты проведут бесплатные консультации

30 сентября 2019 17:47
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Новости Беларуси. Пенсионеры и просто малоимущие граждане в первый день октября могут совершенно бесплатно получить юридическую консультацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во всех адвокатских образованиях страны пройдёт акция, приуроченная ко Дню пожилых людей.

Белорусские адвокаты проведут бесплатные консультации-1

Адвокаты разъяснят действующее законодательство в области трудового, гражданского, семейного и жилищного права. Стоит отметить, что подобные акции стали уже регулярными, поэтому если 1 октября попасть на приём не получится, то не стоит расстраиваться. 29 ноября юристы снова будут консультировать бесплатно, по случаю своего профессионального праздника.

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# Права человека # Экономика # Фотофакт

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