В Орше достраивают крупнейший молочно-товарный комплекс в Витебской области

Новости Беларуси. Крупнейший на севере страны молочно-товарный комплекс появится под Оршей. Его обещают достроить к Новому году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основные работы уже завершены. Многофункциональный комплекс представляет собой современные коровники, помещения для молодняка, молочно-доильный блок и сенажные траншеи. Рассчитан он почти на 3000 голов крупного рогатого скота. Здесь в год намерены получать не менее 20 тысяч тонн молока.

Екатерина Гавриш, заместитель директора агрокомбината «Юбилейный»:

Особенностью данного комплекса являются четырехрядные коровники. За основу взят фронт кормления в 70 сантиметров, что позволяет раскрыть весь потенциал животного и сохранить его здоровье.