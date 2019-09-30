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В Орше достраивают крупнейший молочно-товарный комплекс в Витебской области

30 сентября 2019 06:55
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Новости Беларуси. Крупнейший на севере страны молочно-товарный комплекс появится под Оршей. Его обещают достроить к Новому году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Орше достраивают крупнейший молочно-товарный комплекс в Витебской области-1

Основные работы уже завершены. Многофункциональный комплекс представляет собой современные коровники, помещения для молодняка, молочно-доильный блок и сенажные траншеи. Рассчитан он почти на 3000 голов крупного рогатого скота. Здесь в год намерены получать не менее 20 тысяч тонн молока.

В Орше достраивают крупнейший молочно-товарный комплекс в Витебской области-4

Екатерина Гавриш, заместитель директора агрокомбината «Юбилейный»:
Особенностью данного комплекса являются четырехрядные коровники. За основу взят фронт кормления в 70 сантиметров, что позволяет раскрыть весь потенциал животного и сохранить его здоровье.

В Орше достраивают крупнейший молочно-товарный комплекс в Витебской области-7

Инновационный проект реализуется в рамках программы развития Оршанского района. После запуска на комплексе смогут трудоустроить около сотни человек.

# Сельское хозяйство # Экономика # Екатерина Гавриш # Фотофакт

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