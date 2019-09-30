Беларусь и Китай собираются стандартизировать электротранспорт
Новости Беларуси. Белорусские и китайские специалисты обсудили план стандартизации электротранспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас сферу производства и использования экологически чистых машин в нашей стране регулируют около 10 нормативных документов. Для массового внедрения электробусов и электромобилей необходимо утвердить более 50 стандартов. На рассмотрении правительства сейчас находится государственная программа по развитию электротранспорта. Для ее успешного внедрения создадут специальный технический комитет.
Лю Гуйпинь, главный инженер Института по стандартизации автомобилей Центра исследований технологии автомобилей Китая:
В Китае уже существует готовая рабочая система по стандартизации электротранспорта, в том числе электромобилей, электробусов, зарядных устройств и накопителей энергии. Мы считаем, что в первую очередь нужно начать с обеспечения безопасности транспорта. Для Беларуси правильным будет начать с электробусов, а затем перейти и к другому электротранспорту.
Александр Скуратов, директор Белорусского государственного института стандартизации и сертификации:
Программа предусматривает разработку стандартов не только на безопасность электротранспорта, но в том числе и на элементы инфраструктуры: зарядные станции, кабели, методы испытаний электронного, электрического оборудования.
Производство электробусов в Беларуси налажено: по дорогам страны курсируют более 80 машин, большинство из них – в столице. Опираясь на опыт коллег из Поднебесной, наши предприятия вскоре смогут не только выпускать электромобили, но и модернизировать инфраструктуру для экотранспорта.
Сейчас белорусские ученые разрабатывают электро-минивен. Автомобиль предназначен для служебного использования. Такой спецтранспорт позволит сократить вредные выбросы и станет для предприятий экономически выгодной альтернативой.
Хуа Ли, председатель правления Компании Shanghai Aowei Technology Development Co:
У вас есть хорошая система энергоснабжения, есть подстанции для питания троллейбусов. Мы считаем, что нужно использовать те источники, которые уже есть, для заряда устройств. А при использовании наших технологий возможным станет работать без контакта сети. Для города это будет красиво и экологично. В будущем мы сможем использовать для обслуживания и системы переменного тока.
Александр Белевич, начальник научно-инженерного центра «Электромеханические и гибридные силовые установки мобильных машин»:
Более перспективно использование электромобилей в качестве служебного транспорта, потому что есть места хранения ночного, есть, где зарядиться ночью. Машина, опять же, целый день в разъездах, что обеспечит ее экономическую окупаемость.
Эко-минивен укомплектуют отечественными деталями. Тест-драйв белорусского электрокара запланирован на 2020 год. В 2016-м Беларусь стала полноправной участницей Парижского соглашения по климату и взяла на себя обязательства к 2030 году уменьшить парниковые выбросы на 28 %.