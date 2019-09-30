Беларусь и Китай собираются стандартизировать электротранспорт

Сейчас сферу производства и использования экологически чистых машин в нашей стране регулируют около 10 нормативных документов. Для массового внедрения электробусов и электромобилей необходимо утвердить более 50 стандартов. На рассмотрении правительства сейчас находится государственная программа по развитию электротранспорта. Для ее успешного внедрения создадут специальный технический комитет.

Новости Беларуси. Белорусские и китайские специалисты обсудили план стандартизации электротранспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лю Гуйпинь, главный инженер Института по стандартизации автомобилей Центра исследований технологии автомобилей Китая: В Китае уже существует готовая рабочая система по стандартизации электротранспорта, в том числе электромобилей, электробусов, зарядных устройств и накопителей энергии. Мы считаем, что в первую очередь нужно начать с обеспечения безопасности транспорта. Для Беларуси правильным будет начать с электробусов, а затем перейти и к другому электротранспорту.

Александр Скуратов, директор Белорусского государственного института стандартизации и сертификации:

Программа предусматривает разработку стандартов не только на безопасность электротранспорта, но в том числе и на элементы инфраструктуры: зарядные станции, кабели, методы испытаний электронного, электрического оборудования.

Производство электробусов в Беларуси налажено: по дорогам страны курсируют более 80 машин, большинство из них – в столице. Опираясь на опыт коллег из Поднебесной, наши предприятия вскоре смогут не только выпускать электромобили, но и модернизировать инфраструктуру для экотранспорта.

Сейчас белорусские ученые разрабатывают электро-минивен. Автомобиль предназначен для служебного использования. Такой спецтранспорт позволит сократить вредные выбросы и станет для предприятий экономически выгодной альтернативой.