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Беларусь и Китай собираются стандартизировать электротранспорт

30 сентября 2019 11:45
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Новости Беларуси. Белорусские и китайские специалисты обсудили план стандартизации электротранспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас сферу производства и использования экологически чистых машин в нашей стране регулируют около 10 нормативных документов. Для массового внедрения электробусов и электромобилей необходимо утвердить более 50 стандартов. На рассмотрении правительства сейчас находится государственная программа по развитию электротранспорта. Для ее успешного внедрения создадут специальный технический комитет.

Беларусь и Китай собираются стандартизировать электротранспорт-1

Лю Гуйпинь, главный инженер Института по стандартизации автомобилей Центра исследований технологии автомобилей Китая:
В Китае уже существует готовая рабочая система по стандартизации электротранспорта, в том числе электромобилей, электробусов, зарядных устройств и накопителей энергии. Мы считаем, что в первую очередь нужно начать с обеспечения безопасности транспорта. Для Беларуси правильным будет начать с электробусов, а затем перейти и к другому электротранспорту.

Беларусь и Китай собираются стандартизировать электротранспорт-4

Александр Скуратов, директор Белорусского государственного института стандартизации и сертификации:
Программа предусматривает разработку стандартов не только на безопасность электротранспорта, но в том числе и на элементы инфраструктуры: зарядные станции, кабели, методы испытаний электронного, электрического оборудования.

Производство электробусов в Беларуси налажено: по дорогам страны курсируют более 80 машин, большинство из них – в столице. Опираясь на опыт коллег из Поднебесной, наши предприятия вскоре смогут не только выпускать электромобили, но и модернизировать инфраструктуру для экотранспорта.

Сейчас белорусские ученые разрабатывают электро-минивен. Автомобиль предназначен для служебного использования. Такой спецтранспорт позволит сократить вредные выбросы и станет для предприятий экономически выгодной альтернативой.

Беларусь и Китай собираются стандартизировать электротранспорт-7

Хуа Ли, председатель правления Компании Shanghai Aowei Technology Development Co:
У вас есть хорошая система энергоснабжения, есть подстанции для питания троллейбусов. Мы считаем, что нужно использовать те источники, которые уже есть, для заряда устройств. А при использовании наших технологий возможным станет работать без контакта сети. Для города это будет красиво и экологично. В будущем мы сможем использовать для обслуживания и системы переменного тока.

Беларусь и Китай собираются стандартизировать электротранспорт-10

Александр Белевич, начальник научно-инженерного центра «Электромеханические и гибридные силовые установки мобильных машин»:
Более перспективно использование электромобилей в качестве служебного транспорта, потому что есть места хранения ночного, есть, где зарядиться ночью. Машина, опять же, целый день в разъездах, что обеспечит ее экономическую окупаемость.

Эко-минивен укомплектуют отечественными деталями. Тест-драйв белорусского электрокара запланирован на 2020 год. В 2016-м Беларусь стала полноправной участницей Парижского соглашения по климату и взяла на себя обязательства к 2030 году уменьшить парниковые выбросы на 28 %.

# Электромобили # Экономика # Александр Скуратов # Александр Белевич # Фотофакт

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