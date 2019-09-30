К осенней сессии белорусский парламент рассмотрит более 60 законопроектов

Новости Беларуси. Белорусские парламентарии нацелены на принятие социально ориентированного бюджета. Кроме того, он должен способствовать экономическому росту в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего к осенней сессии депутатам предстоит рассмотреть более 60 законопроектов. Самым важным по-прежнему остается главный финансовый документ страны. Будут определенные подвижки и в экономическом законодательстве. Так, планируют улучшить ситуацию производителей на рынке ЕврАзЭС и снять многие экономические барьеры. Также будут внесены поправки в законопроекты об охране труда, защите экологии, повышении качества медицинских услуг.

Леонид Цуприк, председатель постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Вносятся определенные дополнения, изменения в закон «О лекарственных средствах», которые касаются распространения лекарственных средств на территории Республики Беларусь. Речь идет о том, что лекарственные препараты должны соответствовать нормативам, откуда бы они ни поступали. Сегодня контроль за распространением лекарств, за их качеством, за ценообразованием усиливается.