Новости экономики за 12.10.2022

Иран и ЕАЭС подошли к финальной стадии обсуждения соглашения о взаимной торговле. Какие факторы подталкивают Иран к усилению участия в евразийской интеграции? Почему инвестировать в производство стало действительно выгодно и какие отрасли могут поддержать положительные тренды роста ВВП страны? Время экономических новостей. Наталья Надольская с панорамой делового мира в программе Новости «24 часа» на СТВ. МВФ ПЕРЕСМОТРЕЛ ПРОГНОЗЫ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И СТАЛ ОПТИМИСТИЧНЕЕ ПО ПОВОДУ РОССИИ Международный валютный фонд пересмотрел прогнозы для глобальной экономики. Рост в 2023 году замедлится до 2,7 %, и это будет самый слабый темп прироста мирового ВВП, не считая периода финансового кризиса и острой фазы пандемии.

Треть мировой экономики столкнется с рецессией в 2022 или 2023 году. В то же самое время МВФ улучшил свою оценку динамики российской экономики на 2023 год – снижение ВВП составит 2,3 %, а не 3,5 %, как ранее. По прогнозам фонда, ВВП Беларуси в 2023-м вырастет на 0,2 %. МИНЭКОНОМИКИ: В ЭКОНОМИКЕ СОХРАНЯЕТСЯ ПРЕОБЛАДАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ТРЕНДОВ О тенденции на прирост ВВП говорят и в Министерстве экономики. Значительную поддержку положительным трендам оказали рост урожайности по зерновым, рапсу, увеличение выпуска продукции АПК.

Также в ведомстве ожидают увеличения вклада промышленности в экономический рост за счет наращивания выпуска в машиностроении, деревообработке, а также продуктов питания. Ключевым результатом реализуемых правительством мер поддержки экономики стала сбалансированная работа реального сектора. Динамика финансовых результатов предприятий тому подтверждение. Их выручка по итогам семи месяцев росла быстрее себестоимости, рентабельность продаж выше уровня 2021 года. ИНВЕСТИРОВАТЬ В ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО СТАЛО ВЫГОДНО Вложения в развитие реальных производств становятся все более привлекательными как для государства, так и для частных инвесторов и банков. По мнению аналитиков, сейчас сложилась уникальная для промышленности ситуация, когда инвестировать в производство стало действительно выгодно: появляется большое количество новых производственных площадок, и это происходит во многом за счет занятия новых ниш.

Промышленные компании успешно замещают экспортные направления, ранее ориентированные на Запад: за счет стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. СОГЛАШЕНИЕ О СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ ИРАНА И ЕАЭС МОЖЕТ БЫТЬ ПОДПИСАНО В 2023 ГОДУ Завершился пятый раунд переговоров с Ираном по соглашению о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом. В ЕЭК позитивно оценили ход переговоров.