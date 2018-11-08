«Белорусская IТ-сфера может служить примером». Forbes высоко оценил достижения Беларуси в сфере IТ

Новости Беларуси. Почему Беларусь становится мировым центром по разработке искусственного интеллекта? Ответ на этот вопрос нашли журналисты издания Forbes, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В своей статье они проанализировали причины, по которым в последние годы в Беларуси стало появляться всё больше центров исследований и разработки международных IТ-компаний.