«Белорусская IТ-сфера может служить примером». Forbes высоко оценил достижения Беларуси в сфере IТ
Новости Беларуси. Почему Беларусь становится мировым центром по разработке искусственного интеллекта? Ответ на этот вопрос нашли журналисты издания Forbes, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В своей статье они проанализировали причины, по которым в последние годы в Беларуси стало появляться всё больше центров исследований и разработки международных IТ-компаний.
Рецепт успеха, отмечает издание, в серьезной государственной поддержке и упрощении условий экспорта. С 2005 года – момента основания Парка высоких технологий – привлечено 400 резидентов. Есть проекты из США (в том числе из Кремниевой долины), Китая, Кипра, Австрии, России и других государств.
Экспорт Парка только за первую половину 2018 года вырос на 40 %. Стартапы, разработанные в Беларуси, применяются в здравоохранении, в автомобильной промышленности, в сельском хозяйстве и других сферах. Декрет президента «О развитии цифровой экономики», подписанный в конце 2017 года, послужил «зеленым светом» для развития блокчейн-технологий. Были введены элементы британского права и расширены виды деятельности резидентов Парка высоких технологий.
«Пожалуй, белорусская IТ-сфера может служить примером, как государство способно помочь стартапам, чтобы дать им возможность вырасти, а также и самому получить отдачу», – резюмирует Forbes.