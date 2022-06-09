Белорусская электротехника заработает в Курске. Роман Головченко и губернатор этого региона обсудили совместные проекты

Новости Беларуси. Белорусские производители электротранспорта найдут свое место в программе стратегического развития Курской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом на встрече с губернатором Романом Старовойтом рассказал премьер-министр Роман Головченко.

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Двусторонняя встреча прошла в присутствии министров, руководителей профильных комитетов, представителей бизнеса и научных сотрудников. Участники круглого стола подвели итоги трехдневного визита в нашу страну, обсудили вопросы регионального партнерства в различных отраслях экономики. Разговор предметный и деловой: от промышленной сферы до сельского хозяйства.

У Беларуси и Курской области большие перспективы для развития экономического сотрудничества, и это может получить отражение в целом ряде совместных проектов. Например, речь идет о крупных инфраструктурных программах, строительстве жилых домов и дорог.

Отдельная тема – агропромышленный комплекс. Делегация Курской области посетила Международную специализированную выставку «Белагро», где представлен отечественный потенциал в этой сфере. В ближайшее время в Курском районе «Гомсельмаш» откроет дилерский центр. Ожидается, что по итогам переговоров на уровне премьеров будут подписаны несколько соглашений, в том числе о сотрудничестве в области биотехнологий.