«Белоруснефть» прорабатывает варианты приобретения новых месторождений нефти в Российской Федерации

Новости Беларуси. Беларусь прорабатывает варианты приобретения новых месторождений нефти в России. Сейчас в Сибири работает подразделение крупнейшей отечественной нефтяной компании. Порядка двух тысяч человек занимаются преимущественно бурением скважин и сервисом по обслуживанию месторождений углеводородов, которые используют российские компании.

В зоне интересов находится Тюменская область.

Сергей Каморников, заместитель генерального директора ПО «Белоруснефть»:

Мы хотим наши все научные исследования и научные сопровождения принести в этот регион, потому что всегда север Российской Федерации был в зоне интересов белорусов. И белорусы работали там и 30, и 40 лет назад. Мы прорабатываем различные варианты приобретения новых месторождений.

Не собирается уходить Беларусь и с нефтяных рынков Латинской Америки. Так, добыча нефти в Венесуэле составляет более миллиона тонн в год. В Эквадоре планируется добыть 230 тысяч тонн. С этой страной подписан контракт на разработку нового месторождения. Уже готов бизнес-план проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.