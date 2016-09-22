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Перспективы рынка нефти и газа обсудят 22 сентября на международной конференции в Минске

22 сентября 2016 05:50
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Новости Беларуси. Перспективы рынка нефти и газа обсудят сегодня в Минске. В столице пройдет международная конференция. В ней примут участие руководители и топ-менеджеры крупнейших перерабатывающих компаний. На отраслевом форуме будут анализироваться

основные тенденции рынков энергоносителей, перспективы белорусской нефте- и газопереработки, трейдинга нефтепродуктов и сжиженного газа.

Также специалисты обсудят технические и маркетинговые новшества в области АЗС. Кроме того. участники конференции посетят белорусский газоперерабатывающий завод, буровую вышку и фотоэлектростанцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Нефть в Беларуси

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