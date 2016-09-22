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Белорусские шахтостроители Гарлыкского ГОК готовятся к спуску третьего проходческого комбайна

22 сентября 2016 05:55
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Новости Беларуси. Белорусские шахтостроители Гарлыкского горно-обогатительного комбината в Туркменистане готовятся к спуску третьего проходческого комбайна. Темпы подземных работ растут. В толще калийного пласта уже действуют два проходческих комбайна. Ведется отгрузка руды и настройка подземной машины.

Для начала технологических испытаний на обогатительной фабрике необходимо выдать не менее 16 тысяч тонн руды. Этот объем планируют добыть уже в сентябре этого года.

После начнутся испытания под нагрузкой первых двух линий фабрики. Напомним, контракт на строительство под ключ Гарлыкского горно-обогатительного комбината на базе месторождения калийных солей в Туркменистане подписали в январе 2010 года. Основные работы были начаты в 2012 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Беларусь-Туркменистан

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