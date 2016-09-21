Госбюджет-2017: ожидается, что четверть суммы пойдёт на выплаты зарплат и пенсий

Новости Беларуси. «Нулевые чтения» главного финансового документа страны. Такая встреча депутатов с главой правительства – своеобразная генеральная репетиция перед тем, как бюджет окончательно будет внесён на рассмотрение в парламент.

Для законотворцев это возможность принять к сведению и устранить разногласия. Во главе угла по-прежнему социальная направленность.

Значительно увеличится финансирование образования, здравоохранения и науки.

Предусмотрена и дополнительная поддержка многодетных семей.

Владислав Цыдик, Заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по аграрной политике:

Нужно очень внимательно подойти в качестве снижения затрат при производстве сельскохозяйственной продукции. У нас очень много резервов, всё зависит от руководителя, специалистов, структуры управления этой отрасли. Поэтому мы надеемся, что в совокупности мы выполним намеченные показатели по производству, и в то же время будем эффективно использовать бюджет.

Основной доход «государственного» кошелька будет складываться за счет налога на добавленную стоимость, акцизов, вывозных таможенных пошлин и налога на прибыль.

Почти четверть всей суммы пойдет на выплату зарплат и пенсий, часть – на погашение внешнего долга.

Как ожидается, главный финансовый документ будет принят прежним составом парламента, еще до начала работы народных избранников нового созыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.