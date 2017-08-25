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«Белоруснефть» открывает официальное представительство в Индии

25 августа 2017 10:53
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Новости Беларуси. Штаб-квартира будет расположена в штате Ассам – это восточная часть республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой шаг направлен на укрепление сотрудничества с одним из крупнейших игроков индийского рынка нефти. Совместный проект состоит из 12 этапов и самый важный – разработка старейшего месторождения «черного золота» в мире. Для белорусской стороны это имиджевый проект с хорошими финансовыми результатами. В свою очередь, Индия сможет запустить в работу нефтяную жилу, которая пустуют последние десятилетия.

# Экономика # Беларусь-Индия

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