Новости экономики за 24.08.2017
Новости Беларуси. Наш экономический обозреватель изучила финансовый рынок страны и утверждает: на фоне снижения ставки рефинансирования не все банки в части выдаваемых кредитов следуют этой тенденции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На что в первую очередь нужно обращать внимание, если нуждаешься в займе?
Похоже, банки не спешат расставаться со своей прибылью – большинство кредитов сейчас привязаны к фиксированной ставке,
ВСЕ О СТАВКАХ
в то время как клиентам выгоднее брать те займы, расчет выплат по которым привязан к ставке рефинансирования. Вывод прост: под ставку рефинансирования брать сегодня выгоднее, ведь к концу года платежи могут существенно снизиться.
В таких кредитах работает простая арифметика – чем ниже ставка рефинансирования, тем меньше вы переплачиваете.
БЕЛОРУСЫ СТАЛИ БОЛЬШЕ ОТДЫХАТЬ
Почти в шесть раз больше белорусы стали тратить на досуг и развлечения. Это данные систем электронных платежей по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Средний чек вырос с 17 до 19 рублей на одного пользователя.
Что интересно, расходы на спортивные мероприятия выросли в 10 раз, на театры – в 5. Квесты победили фильмы – в 5 раз увеличилась их популярность против киносеансов, расходы на которые выросли в 4 раза. Впрочем, эти данные относительны, ведь белорусы стали не только больше отдыхать, но и расплачиваться в интернете.
ДОСЬЕ КРЕДИТНЫХ КАРТ
Среди владельцев банковских карт больше женщин, и меньше половины пользователей выбирают дополнительные функции. Национальная платежная система провела исследование самых популярных опций.
Типичный портрет клиента – женщина от 25 до 55 лет с доходом от 190 до 570 рублей.
И хотя большинство клиентов читает информацию о конкретных картах в интернете, все же большинство подробностей уточняют у консультантов. Среди карт с особыми функциями самыми популярными оказались карты рассрочки и кредитки. Они есть у 13 % держателей.
ЗАРПЛАТЫ УБОРОЧНОЙ
По труду и зарплата: в Минсельхозпроде рассказали о доходах участников уборочной.
До 140 рублей в день мог заработать комбайнер, механизатор до 120 рублей, а водитель – в пределах 70 рублей.
И эти зарплаты оправданы производительностью. В 2017 году ожидается прирост зерновых и зернобобовых. И, конечно, большой урожай рапса – плюс 500 тысяч тонн. Все это ликвидная продукция, востребованная на рынке. Хороший урожай кукурузы позволил компенсировать недобор травянистых кормов. Всего к 24 августа собрали более 700 миллионов тонн зерна.
И к новостям финансового рынка. Евро оценили в 2 рубля и 27 копеек, доллар в 1 рубль и 93 копейки.
За 100 российских предлагают 3 рубля и 26 копеек.