Новости экономики за 24.08.2017

Новости Беларуси. Наш экономический обозреватель изучила финансовый рынок страны и утверждает: на фоне снижения ставки рефинансирования не все банки в части выдаваемых кредитов следуют этой тенденции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На что в первую очередь нужно обращать внимание, если нуждаешься в займе?

Похоже, банки не спешат расставаться со своей прибылью – большинство кредитов сейчас привязаны к фиксированной ставке,

ВСЕ О СТАВКАХ

в то время как клиентам выгоднее брать те займы, расчет выплат по которым привязан к ставке рефинансирования. Вывод прост: под ставку рефинансирования брать сегодня выгоднее, ведь к концу года платежи могут существенно снизиться.

В таких кредитах работает простая арифметика – чем ниже ставка рефинансирования, тем меньше вы переплачиваете.

БЕЛОРУСЫ СТАЛИ БОЛЬШЕ ОТДЫХАТЬ

Почти в шесть раз больше белорусы стали тратить на досуг и развлечения. Это данные систем электронных платежей по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.