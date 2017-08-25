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Рекордный за последние годы урожай рапса собрали в Беларуси

25 августа 2017 06:41
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Новости Беларуси. В Беларуси собрали рекордный за последние годы урожай рапса. Так, сейчас в закромах у аграриев около 620 тысяч тонн культуры. Это в 3 раза больше, чем в 2016 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причем продукция из рапса пользуется немалым спросом как на внутреннем рынке, так и за рубежом. При этом растительные масла отечественного производства не уступают по качеству мировым аналогам.

Так, предприятие по переработке рапса в Городее осуществляет поставки в Россию, Норвегию, Данию, Великобританию, страны Прибалтики и СНГ.

Рекордный за последние годы урожай рапса собрали в Беларуси-1

Петр Кулик, директор предприятия по производству растительных масел и шрота:
Мощность завода рассчитана на переработку 180 тысяч тонн по рапсу. Мы перерабатываем и бобы сои. Это необходимо для сельского хозяйства республики. Для нас это тоже хорошее сырье для получения прибыли.

# Экономика # Фотофакт # Урожай

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