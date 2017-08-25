Рекордный за последние годы урожай рапса собрали в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси собрали рекордный за последние годы урожай рапса. Так, сейчас в закромах у аграриев около 620 тысяч тонн культуры. Это в 3 раза больше, чем в 2016 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причем продукция из рапса пользуется немалым спросом как на внутреннем рынке, так и за рубежом. При этом растительные масла отечественного производства не уступают по качеству мировым аналогам.

Так, предприятие по переработке рапса в Городее осуществляет поставки в Россию, Норвегию, Данию, Великобританию, страны Прибалтики и СНГ.