«Белнефтехим»: чистая нефть на Мозырский НПЗ поступит не раньше 4 мая

Новости Беларуси. Чистая нефть на Мозырский НПЗ поступит не раньше 4 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Белнефтехим».
Накануне вечером в сторону белорусско-российской границы началась прокачка сырья, соответствующего стандартам. Следующий этап дорожной карты предусматривает вытеснение некачественной нефти в резервуары.
В концерне подчеркивают, что принятые меры позволят восстановить работу лишь одной нитки трубопровода «Дружба». Полное восстановление потребует нескольких месяцев напряженной работы.
Урегулирование ситуации с поставками некачественной российской нефти продолжается. Двусторонние переговоры проходят сегодня, 30 апреля, в Москве.
Мгновенная коррозия, нарушение безопасности, поломка оборудования. О последствиях поставок «грязной» российской нефти – репортаж СТВ