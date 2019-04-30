«Белнефтехим»: чистая нефть на Мозырский НПЗ поступит не раньше 4 мая

Новости Беларуси. Чистая нефть на Мозырский НПЗ поступит не раньше 4 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Белнефтехим».

Накануне вечером в сторону белорусско-российской границы началась прокачка сырья, соответствующего стандартам. Следующий этап дорожной карты предусматривает вытеснение некачественной нефти в резервуары.