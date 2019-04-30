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«Белнефтехим»: чистая нефть на Мозырский НПЗ поступит не раньше 4 мая

30 апреля 2019 07:53
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Новости Беларуси. Чистая нефть на Мозырский НПЗ поступит не раньше 4 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Белнефтехим».

Накануне вечером в сторону белорусско-российской границы началась прокачка сырья, соответствующего стандартам. Следующий этап дорожной карты предусматривает вытеснение некачественной нефти в резервуары.

«Белнефтехим»: чистая нефть на Мозырский НПЗ поступит не раньше 4 мая-1

В концерне подчеркивают, что принятые меры позволят восстановить работу лишь одной нитки трубопровода «Дружба». Полное восстановление потребует нескольких месяцев напряженной работы.

Урегулирование ситуации с поставками некачественной российской нефти продолжается. Двусторонние переговоры проходят сегодня, 30 апреля, в Москве.

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# Нефть в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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