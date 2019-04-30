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В Москве продолжатся переговоры по поставкам в Беларусь нефти из России

30 апреля 2019 06:28
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Новости Беларуси. В Москве 30 апреля будут продолжены переговоры по нефти. Делегация «Белнефтехима» не оставляет попыток урегулировать ситуацию с поставками некачественного сырья из России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Москве продолжатся переговоры по поставкам в Беларусь нефти из России-1

Ранее в концерне проинформировали, что чистая нефть по нефтепроводу «Дружба» в Беларусь еще не поступила. НПЗ по-прежнему работают на сниженной производственной загрузке. В связи с этим в стране ведется ежедневный учет недополученных доходов.

Официальный представитель «Белнефтехима»: НПЗ Беларуси по-прежнему работают со сниженной загрузкой

# Нефть в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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