В Москве продолжатся переговоры по поставкам в Беларусь нефти из России

Новости Беларуси. В Москве 30 апреля будут продолжены переговоры по нефти. Делегация «Белнефтехима» не оставляет попыток урегулировать ситуацию с поставками некачественного сырья из России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее в концерне проинформировали, что чистая нефть по нефтепроводу «Дружба» в Беларусь еще не поступила. НПЗ по-прежнему работают на сниженной производственной загрузке. В связи с этим в стране ведется ежедневный учет недополученных доходов.