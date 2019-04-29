Новости экономики за 29.04.2019

Новости Беларуси. Почему дорожают билеты в Украину? На какую сумму пополнил бюджет страны калийный бизнес, и где Беларусь презентовали в качестве международной спортивной площадки накануне вторых Европейских игр? Почему снять наличные в банкоматах крупнейшего банка страны станет проще? Деловой обзор дня в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЕЛАРУСЬ ПРЕЗЕНТУЕТ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ В ОАЭ

Туристический потенциал Беларуси представлен на международной выставке туризма «Арабский рынок путешествий», которая проходит в эти дни в Дубае. На выставке наша страна представлена в первую очередь как международная спортивная площадка. Подробные консультации посетители стенда получили о предстоящих II Европейских играх.

Arabian Travel Market – крупнейшая на Ближнем Востоке международная выставка в сфере туризма. Каждый год тысячи специалистов со всего мира приезжают сюда, чтобы обменяться опытом, заключить соглашения и получить информацию о последних трендах мирового туризма. Участие в столь престижной выставке дает возможность выйти на новые рынки, познакомиться с новыми клиентами, быть в курсе последних новостей туристической отрасли.