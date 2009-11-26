БелАЗы будут собирать в Казахстане

Нурсултан Назарбаев поддержал инициативу создания в Казахстане сборочного производства БелАЗов.

Это стало итогом переговоров, которые прошли сегодня в резиденции «Заславль». Там же решили, что к проекту присоединится металлургическая компания «Казахмыс».

Совместное предприятие, «Каз-Белаз» заработает уже в течение полугода. Начнут с сервисного обслуживания большегрузных самосвалов, а в перспективе выйдут и на полный цикл сборочного производства.

В Казахстане БелАЗы уже давно зарекомендовали себя как самая надежная карьерная техника. В разных уголках огромной страны работают более полутора тысяч машин. Создание совместного предприятия позволит белорусским промышленникам не только укрепить свои позиции в Казахстане, но и выйти на другие рынки азиатского региона.

Петр Пархомчик, генеральный директор РУПП «Белорусский автомобильный завод»:

- Мы являемся постоянными поставщиками нашей продукции на рынок Казахстана. За 2007-2008 гг. суммарно мы поставили продукции более чем на 65 миллионов долларов, несмотря на финансовый кризис, который охватил многие государства. В этом году мы уже поставили нашей продукции на сумму более 14 миллионов долларов. И во время визита делегации компании «Казахмыс» достигнуто соглашение на дополнительную поставку техники на сумму более 4,5 миллионов долларов.