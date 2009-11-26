А.Лукашенко: Уверен, Кыргызстан присоединится к Таможенному союзу

В Национальной библиотеке состоялась встреча Александра Лукашенко и Курманбека Бакиева.

В ходе этой встречи белорусский лидер выразил уверенность, что Кыргызстан вскоре присоединится к Таможенному союзу Беларуси, Казахстана и России. «Уверен, Киргизия присоединится к нам, заявление такое есть, эксперты работают, интерес огромный», — отметил глава белорусского государства. Александр Лукашенко сказал, что он «настаивал на том, чтобы на завтрашнем заседании Межгоссовета ЕврАзЭС при обсуждении вопросов Таможенного союза обязательно присутствовали коллеги, которые будут присоединяться к Таможенному союзу». Завтрашнее заседание Президент Беларуси назвал «мероприятием, исторически важным для нас, которое даст значительный толчок развитию наших экономик».

В свою очередь, Курманбек Бакиев заявил: «Мы готовы вступить в Таможенный союз, но мы являемся членами ВТО, и там есть определенные условия, над которыми работают наши эксперты». «Но вступление в Таможенный союз дело времени», — сказал президент Киргизии.

Обсуждая тематику двусторонних отношений, белорусский президент заявил, что «мы с вами несколько лет назад начали восстанавливать наши связи». «Сегодня мы в поиске перспективных направлений сотрудничества, кое-что у нас уже получается».

Президент Киргизии отметил, что «наконец-то, те усилия, которые были предприняты нами, дают результат, наш товарооборот в этом году увеличился на 30%». «Хорошо, что мы уже начали сборку белорусских тракторов в Бишкеке. Это надежные, хорошие тракторы, которые можно поставлять в Афганистан, Иран».

По словам Бакиева, «наше сотрудничество имеет большой потенциал». Кроме того, «мы хотим вам предложить у нас начать сборку белорусских автобусов».