Эмомали Рахмон посетил БелАЗ

Это посещение организовано по его просьбе. На предприятии президенту Таджикистана продемонстрировали весь ассортимент гигантов машиностроения.

Шла речь о поставках техники на взаимовыгодных условиях, в частности, о приобретении в ближайшие два месяца 150 карьерных самосвалов на сумму 22 миллиона долларов.

Надо отметить, что объемы поставок белорусских машин в Таджикистан, не смотря на мировой финансовый кризис, не снизились по сравнению с прошлыми годами. С начала года поставлено 50 единиц техники на шесть миллионов долларов.

Петр Пархомчик, генеральный директор РУПП «Белорусский автомобильный завод»:

- Республика Таджикистан – стратегический партнер БелАЗа. Завод участвовал практически во всех строительствах гидротехнических сооружениях, которые производятся в Республике Таджикистан. Наши машины принимали участие в строительстве Рагунской ГЭС, Сангтудинской ГЭС и Нурекской ГЭС. Наш карьерный самосвал, который установлен на постаменте на Нурекской ГЭС, отработал более миллиона километров.

Таджикистан реализует ряд крупных проектов в сферах гидроэнергетики, золотодобычи. Для этих работ необходима техника. Беларусь в течение двух лет может отправить в страну еще 400 карьерных самосвалов.