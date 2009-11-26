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Беларусь и Казахстан приняли «дорожную карту»

26 ноября 2009 15:49
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Это план совместных мероприятий на два ближайших года.

Кроме этого подписаны Соглашения о сотрудничестве в области медицины, производственной и научно – технической кооперации, а также ряд региональных документов.

Асет Исекешев, министр индустрии и торговли Республики Казахстан:
- Всего в работе – 38 проектов, 28 из них вошли в «дорожную карту». Мы каждый проект разобрали по косточкам, нашли партнеров по большинству из них и хотим выйти на очень серьезную программу.

Елеусин Сагындыков, Аким Актюбинской области Республики Казахстан:
- Мы очень хотим, чтобы аграрники Гродненской области приехали к нам и поделились своей технологией выращивания картофеля. У нас есть предприниматели, которые их готовы принять.

# Экономика

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