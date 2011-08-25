БелАЗ выпустил двухтысячный самосвал грузоподъемностью в 55 тонн

Юбилейный двухтысячный самосвал уже находится в покраске. Это одна из флагманских моделей БелАЗа.

Его выпускают с середины 90-х. Если посмотреть на ее технические характеристики, то на ум сразу приходит выражение «суперкар». Судите сами – 55 тонн грузоподъемность, дизельный двигатель с электронным управлением и подогревом для работы в экстремальный мороз. Плюс комфортабельное рабочее место водителя – с кондиционером и обзорными видеокамерами. Неудивительно, что заказов у предприятия чуть ли не на годы вперед.

Андрей Чеснаков, исполняющий обязанности начальника цеха главного конвеера ОАО «БелАЗ»:

Сегодня план увеличился уже до 40 единиц в месяц. Соответственно, все машины уже расписаны по продажам потребителю, не задерживаются на складе, уходят сразу на отгрузку.

95% всех выпущенных в Жодино самосвалов поставляются за границу. Предприятие — один из лидеров по валютным доходам в промышленности. Объемы экспорта только в этом году увеличились более чем на 40%. Служба маркетинга завода постоянно работает над тем, чтобы портфель заказов расширялся еще и географически.

Сергей Чумаков, начальник коммерческого отдела по странам дальнего зарубежья ОАО «БелАЗ»:

Впервые в этом году у нас заключены контракты на поставки 220-тонных самосвалов в Монголию. Впервые в этом году мы отгружаем самосвалы грузоподъёмностью 55 тонн в Чили – таких машин на этом рынке не было. Прорабатываются такие страны как Бразилия, США, Аргентина.

При этом для каждого нового рынка конструкторы предприятия создают технику с уникальными параметрами и характеристиками. В каталоге, который предлагают иностранным покупателям — 500 модификаций самосвалов. И сейчас идет работа над новыми. Кроме того, в ближайшее время БелАЗ запустит так называемую многофункциональную систему диагностики. В машины установят сеть датчиков, которые по спутниковой связи будут передавать информацию о работе узлов и агрегатов в центр управления.

Геннадий Болдырев, заместитель генерального конструктора ОАО «БелАЗ»:

Прежде чем начать проектирование, мы проводим анализ: анализируем не только ту конструкцию, которую хотим разработать и применить на данном типе изделия, но и наших конкурентов. В чём мы их превосходим, чем наша конструкция лучше их.

Еще одна весомая статья доходов предприятия — это сервисное обслуживание. Производство запчастей в Жодино в этом году увеличилось на 70%. Ведь в суровых условиях в карьерах по всему миру сейчас работает более 18 тысяч белорусских самосвалов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».