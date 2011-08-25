Лукашенко: Катастрофы нет, ситуация контролируемая, но требует принятия определенных решений

Александр Лукашенко провел совещание по актуальным вопросам социально-экономического развития страны. На нем присутствовали руководители правительства, Администрации Президента, Национального банка и Комитета госконтроля. Глава государства заявил, что валютный рынок Беларуси будет стабилизирован в ближайшие два месяца.

Александр Лукашенко:

Мы договаривались с вами, что как только станут известны итоги социально-экономического развития за первое полугодие, мы соберемся и обсудим проблемные вопросы в экономике. Правительство и руководство Национального банка сегодня доложат о результатах своей работы за указанный период. Более того, 10-12 дней тому назад мы с вами договаривались, что вы в спокойном режиме проработаете все варианты нашей тактики и стратегии действий в ближайшее время, для того, чтобы стабилизировать валютный рынок. И даже не стабилизировать — он стабилизировался на каком-то неприемлемом, естественно, для нас уровне. Нам надо выходить на нормальный уровень функционирования валютного рынка.

С одной стороны, за январь-июнь 2011 года поступление валютной выручки достигло своего исторического максимума и составило свыше $20 млрд. Такого притока валюты страна еще не знала. Если исходить из представленных к совещанию документов, экономика Беларуси, и это признаётся всем мировым сообществом, развивается достаточно успешно. Рост ВВП за 7 месяцев 2011 года составил примерно 10%, выполнены большинство параметров прогноза социально-экономического развития — откровенно говоря, такого роста мы не ожидали, это самый высокий рост в мире. Темпы роста экспорта товаров за первое полугодие текущего года составили почти 170% и превысили темпы роста импорта на 9%, что также впервые. С другой стороны, даже такие показатели не позволяют иметь сегодня достаточно валюты, чтобы нормально строить свою политику прежде всего на валютном рынке и стабилизировать ситуацию с этой же валютой.

Хотелось бы услышать от присутствующих, что необходимо предпринять в этой ситуации. Мне нужны выверенные предложения с анализом положительных и отрицательных последствий, а не пересказ постулатов из учебников по экономической теории. Хотя я предупредил сегодня и председателя Национального банка и присутствующих предупреждаю: все наши решения должны быть основаны на объективных экономических законах. Законах, которые действуют объективно, независимо от того, хотим мы этого или не хотим. Никакого популизма быть не должно.

Во-вторых, хотелось бы услышать о действиях по стабилизации потребительского рынка. Конечно, много разговоров по поводу вывоза товаров в Российскую Федерацию. Меня интересует, не допущен ли здесь системный просчет. Более того, мы осуществляем мониторинг вывоза потребительских товаров, и он еженедельно сокращается, и говорить о том, что пришли и забрали, не приходится. Больше всего это касается восточных областей Беларуси. И соответствующие поручения были мною даны для того, чтобы снивелировать этот процесс. И я хочу, чтобы вы понимали: мы находимся в едином экономическом пространстве с Российской Федерацией, да и украинская граница не на замке. Да и у нас открытая экономика — закроем мы кому-то, закроют завтра нам. перекроют в таком же порядке. "Нужно действовать только экономическими методами. Говорить о том, что мы завтра цепью выстроим милицию или пограничников, и таможенников на границе — это полная дурь. Действовать нужно только экономическими методами.

Третье, с чем сегодня необходимо разобраться, это рост цен. Они растут. Не кроется ли за этим вседозволенность местных властей и руководителей отдельных предприятий, которые прикрываются диспаритетом цен с Российской Федерацией?

Я попрошу доложить, задействованы ли все рычаги социальной поддержки населения. В первую очередь, малообеспеченных граждан. Ведь не так страшен рост цен. Эти все деньги от роста цен так или иначе останутся у людей, у предприятий. Чем выше цена на молоко, мясо, тем больше крестьянин получит денег.

Но надо видеть другую сторону. Способно ли население, при том, что мы имеем хороший объем производства молока и мяса, других продуктов, сегодня нормально питаться? Объективно население может нормально питаться. Но хватает ли у населения для этого денег? Я не говорю, что надо выбросить при этом массу денег, как это было ранее. Пожалуйста, вот вам – идите и покупайте. Деньги надо заработать. Но создали ли мы условия для того, чтобы человек, придя, отработав, смог заработать столько денег, чтобы прокормить себя и свою семью? Поэтому я хотел бы услышать от правительства о мерах по защите населения. Да, мы сделали определенные шаги. Но видим, что этого недостаточно. Значит пособия, пенсии и стипендии, заработные платы должны индексироваться на рост инфляции, на рост цен. И хотя нас критикуют за то, что мы увеличили пенсии и индексировали зарплаты, но такая политика необходима, и она будет продолжена.

Недопущение обесценивания национальной денежной единицы и упорядочение валютного рынка – важнейшие задачи правительства и Национального банка на сегодняшний день. Текущее состояние экономики говорит о том, что у нас есть все возможности для решения поставленных задач.

Я поручил Комитету государственного контроля, соответствующим силовым структурам изучить ситуацию по возврату валютной выручки в страну. Некоторые уже начали шалить. Где-то выручку оставим, нам так выгоднее и так далее. Если такие факты будут обнаружены, мало не покажется.

И еще один вопрос. Я это увидел из доклада председателя Национального банка и средств массовой информации. Начинают опять нам подбрасывать гнилье, пятая колонна наша, да и из-за пределов, мол, завтра-послезавтра начнут замораживать вклады. Вот чего я вам не советую делать и категорически запрещаю, так это этого. Никакого замораживания вкладов населения. Нам нет необходимости это сегодня делать. Это ведь ничего не даст. Да я и не вижу из доклада председателя Нацбанка, чтобы такие даже мысли у кого-то в голове были. Значит, нам начинают эту идейку подбрасывать, чтобы население возбудить. Я хочу, чтобы население понимало, что мы на эту меру не пойдем, она нам не нужна.

У всех было достаточно времени подготовиться как в плане осмысления негативных тенденций, так и в плане выработки согласованной позиции. Нужна полная ясность по всему спектру обозначенных вопросов. Поэтому я жду от руководителей правительства и Нацбанка конкретных предложений.

Регламент сегодня известен. Мы, обсудив эти все вопросы, конечно, определимся, кто будет еженедельно, как некоторые полагают, два-три раза в неделю, если это необходимо, проводить брифинги и информировать население о наших действиях. Ничего втайне держать не надо, даже если это будет неприятно.

Я смело об этом говорю, потому что нормально работает экономика, все люди заняты, безработица ниже, чем когда-нибудь. Более того, многие предприятия жалуются, что не могут найти людей, чтобы заполнить вакансии.

Сегодня есть все для того, чтобы работать, заработать, экономику вывести на нужный уровень, сбалансировать валютный рынок и сохранить страну.

Сегодня мы проведем совещание в таком кругу, и вы доложите о том, что вы наработали вместе с экспертами. На основании информации, проработки вопросов на этом совещании, мы определим курс. Дальше тянуть нельзя, сегодня мы должны определиться. Вторник-среда, буквально через три дня, все это будет сведено в единый документ и вынесено на уровень президента. И вторник-среда, через два-три дня, на следующей неделе, я лично объявлю людям, как будет действовать Правительство и Национальный банк в этой ситуации. Будут определены ответственные и контролеры.

Полтора-два месяца у нас на стабилизацию ситуации на валютном рынке. Полностью, чтобы население не просто слушало и верило или не верило, а почувствовало, что тот курс, который определен, будет действовать и дальше. И ситуация будет развиваться в том направлении, которое будет обозначено президентом.

Катастрофы нет, ситуация контролируемая, но требует принятия определенных решений. Давайте их принимать.