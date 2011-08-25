Лукашенко: На следующей неделе я лично объявлю людям, как будет действовать Правительство и Нацбанк

Александр Лукашенко провел специальное совещание по социально-экономическим вопросам. Президент заявил, что валютный рынок будет стабилизирован в ближайшие два месяца, и потребовал от Правительства и Нацбанка определиться с курсом действий. К единому плану они должны прийти до середины следующей недели.

Глава государства предупредил, что выверенные финансовые решения должны быть приняты на основе объективных экономических законов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

У всех было достаточно времени подготовиться как в плане осмысления негативных тенденций, так и в плане выработки согласованной позиции. Нужна полная ясность по всему спектру обозначенных вопросов. Поэтому я жду от руководителей Правительства и Нацбанка конкретных предложений.

Регламент сегодня известен. Мы, обсудив эти все вопросы, конечно, определимся, кто будет еженедельно, как некоторые полагают, два-три раза в неделю, если это необходимо, проводить брифинги и информировать население о наших действиях. Ничего в тайне держать не надо, даже если это будет неприятно.

Я смело об этом говорю, потому что нормально работает экономика, все люди заняты, безработица ниже, чем когда-нибудь. Более того, многие предприятия жалуются, что не могут найти людей, чтобы заполнить вакансии.

Сегодня есть все для того, чтобы работать, заработать, экономику вывести на нужный уровень, сбалансировать валютный рынок и сохранить страну.

Сегодня мы проведем совещание в таком кругу, и вы доложите о том, что вы наработали вместе с экспертами. На основании информации, проработки вопросов на этом совещании, мы определим курс. Дальше тянуть нельзя, сегодня мы должны определиться. Вторник-среда, буквально через три дня, все это будет сведено в единый документ и вынесено на уровень президента. И вторник-среда, через два-три дня, на следующей неделе, я лично объявлю людям, как будет действовать Правительство и Национальный банк в этой ситуации. Будут определены ответственные и контролеры.

Полтора-два месяца у нас на стабилизацию ситуации на валютном рынке. Полностью, чтобы население не просто слушало и верило или не верило, а почувствовало, что тот курс, который определен, будет действовать и дальше. И ситуация будет развиваться в том направлении, которое будет обозначено президентом.