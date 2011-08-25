Лукашенко: Пособия, пенсии, стипендии, зарплаты должны индексироваться на рост инфляции и цен

На специальном совещании по социально-экономическим вопросам президент подвел экономические итоги полугодия. За это время поступление валютной выручки достигло 20 миллиардов долларов. Это исторический максимум для Беларуси. Рост ВВП составил почти 10%.

Вместе с тем, упорядочить валютный рынок пока не получается. Глава государства считает, что нужно оперативно разобраться с ростом цен – не кроется ли за этим вседозволенность местных властей и руководителей отдельных предприятий, которые прикрываются диспаритетом цен с Россией.

Беларусь, подтвердил президент, не намерена закрывать границу, чтобы стабилизировать ситуацию на потребительском рынке. Он призвал действовать только экономическими методами. Александр Лукашенко также поручил Комитету госконтроля изучить ситуацию по возврату валютной выручки в страну, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко:

Некоторые уже начали шалить. Где-то выручку оставим, нам так выгоднее и так далее. Если такие факты будут обнаружены, мало не покажется.

И еще один вопрос. Я это из доклада председателя Национального банка и средств массовой информации увидел. Начинают опять нам подбрасывать гнилье, пятая колонна наша, да и из-за пределов, мол, завтра-послезавтра начнут замораживать вклады. Вот чего я вам не советую делать и категорически запрещаю, так это этого. Никакого замораживания вкладов населения. Нам нет необходимости это сегодня делать. Это ведь ничего не даст. Да я и не вижу из доклада председателя Нацбанка, чтобы такие даже мысли у кого-то в голове были. Значит нам начинают эту идейку подбрасывать, чтобы население возбудить. Я хочу, чтобы население понимало, что мы на эту меру не пойдем, она нам не нужна.

Я попрошу доложить, задействованы ли все рычаги социальной поддержки населения. В первую очередь, малообеспеченных граждан. Ведь не так страшен рост цен. Эти все деньги от роста цен так или иначе останутся у людей, у предприятий. Чем выше цена на молоко, мясо, тем больше крестьянин получит денег.

Но надо видеть другую сторону. Способно ли население, при том, что мы имеем хороший объем производства молоко и мяса, других продуктов, сегодня нормально питаться? Объективно население может нормально питаться. Но хватает ли у населения для этого денег? Я не говорю, что надо выбросить при этом массу денег, как это было ранее. Пожалуйста, вот вам – идите и покупайте. Деньги надо заработать. Но создали ли мы условия для того, чтобы человек, придя, отработав, смог заработать столько денег, чтобы прокормить себя и свою семью? Поэтому я хотел бы услышать от Правительства о мерах по защите населения.

Да, мы сделали определенные шаги. Но видим, что этого недостаточно. Значит пособия, пенсии и стипендии, заработные платы должны индексироваться на рост инфляции, на рост цен.