Михаил Мясникович посетил импортозамещающие предприятия Минска

Новости Беларуси. Наиболее восприимчивыми к инновациям в Беларуси средние предприятия. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович. Сегодня Минский горисполком отчитался главе белорусского правительства по вопросам импортозамещения. Столичные предприятия продемонстрировали инновационные разработки. Большая активность - среди малого и среднего бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Косметология и хирургия. Все сложнейшие процедуры им под силу. Эти лазерные аппараты выпускают на частном предприятии. Сейчас они не только в белорусских клиниках, но и в большинстве европейских. География поставок - свыше 20 стран мира. К примеру, такая «коробка» маркирует детали для самых современных самолетов. А вот эта техника, если ее поднять на высоту, может определить по свету спелость урожая.

Евгений Гулевич, директор предприятия по производству лазерных систем:

Смысл выпускать такую продукцию и поставлять ее на экспорт есть. Научное оборудование во всем мире востребовано и стоит хороших денег.

Производственные площади, льготы и преференции. Столичная власть старается поддержать инновационные идеи. Один из проектов — «Минский городской технопарк» - своеобразный инкубатор, чтобы из умного замысла вышло прибыльное дело. 23 компании сумели доказать свою состоятельность, как инновационные проекты — в результате — получили поддержку.

Анна Рупенко, заместитель директора Минского городского технопарка:

Налог на прибыль 10%, это снижена арендная плата, освобождение от налог на землю, на недвижимость. У нас есть возможности закупать оборудование за счет республиканского местного бюджета с целью реализации проектов как для начинающих, так и для состоявшихся бизнесменов.

Вопрос импортозамещения на контроле Правительства. Сегодня премьер-министр лично посмотрел инновационные разработки отечественных производителей.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Наиболее восприимчивы к новым всем идеям оказались средние предприятия. Выработка на большинстве их них 60-80 тысяч долларов на одного работающего. Это хороший показатель, делают высококлассную, ориентированную на экспорт продукцию. Таким образом замещают то, что импортировалось раньше, аналоги на внутренний рынок. Город Минск мог бы больше добавлять, где сосредоточен такой мощный интеллектуальный потенциал, хорошие производственные возможности, есть свободные площади для того, чтобы инновационные импортозамещающие предприятия размещались, но как-то в систему это не выстроено.

Эти «умные» технологии в ближайшее время увидят жители столицы. Электронные проездные появятся в городском общественном транспорте. Оплатить за проезд, к примеру, в автобусе или метро, можно будет пластиковой карточкой.

Вадим Смотряев, директор технического отделения Международного делового альянса:

Аппарат для массового выпуска электронных билетов. Эти терминалы могут принимать как за наличные, так и по банковским карточкам платежи и записывать на проездную карточку.

Технические новинки не только упрощают повседневную жизнь, но и работают на экономику — выдерживая конкуренцию.