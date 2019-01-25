БелАЗ начнёт серийное производство самосвалов на газу летом 2019-го

Новости Беларуси. БелАЗ заявил о готовности летом приступить к серийному производству карьерных самосвалов, работающих на газовом топливе. Сейчас один опытный образец такой машины успешно проходит испытания в Челябинской области, второй – дорабатывается в Жодино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До конца 2019 года завод планирует произвести 10 таких грузовиков. Газовые самосвалы востребованы в России, особенно в Якутии. Дизельное топливо там получается очень дорогим, так как его надо доставлять за 4000-5000 километров. Поэтому газом заправлять не только проще, но и намного экономнее.