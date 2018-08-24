«Беларуськалий» начал совместное с Китаем строительство нового завода

Новости Беларуси. На «Беларуськалии» начинается строительство завода по производству нитрата калия. Торжественный старт дан 24 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект реализуют совместно с китайскими партнерами. Технологии, которые будут внедрены на производстве, позволят производить калийное удобрение, практически не содержащее хлоридов. Область применения широка – от сельского хозяйства до легкой промышленности. Продукцию будут поставлять на экспорт в страны ЕС, Турцию и Россию.

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:

Открытие любого предприятия без исключения – это, конечно, создание новых высокопроизводительных, высокооплачиваемых рабочих мест. Поэтому здесь строится, в другом регионе области или республики – в любом случае это движение вперед.

Иван Головатый, генеральный директор ОАО «Беларуськалий»:

Есть востребованность в калийных удобрениях в других странах. Это Бразилия, Индия, Юго-Восточная Азия. Далее нами также будет рассмотрена возможность – для этого предусмотрены площадки – добавлять в удобрения фосфор. Возможно, также будет дополнительных цех построен.