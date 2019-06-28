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«Беларусбанк» и Таджикистан договорились о сотрудничестве: что предполагает межбанковское соглашение

28 июня 2019 17:29
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Новости Беларуси. Беларусь и Таджикистан выходят на стратегический уровень партнерства. Переговоры Александра Лукашенко и Эмомали Рахмона прошли во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На новый уровень должно выйти межбанковское сотрудничество. С белорусской стороны соответствующее соглашение подписал председатель правления «Беларусбанка».

«Беларусбанк» и Таджикистан договорились о сотрудничестве: что предполагает межбанковское соглашение-1

Виктор Ананич, председатель Правления ОАО «АСБ Беларусбанк»:
Межбанковское соглашение позволит установить корреспондентские отношения между банками. Мы открываем счета в долларах, в евро, в российских рублях. Это позволит ускорить, более прозрачно проводить расчеты между резидентами страны и резидентами Республики Таджикистан.

Долгосрочная перспектива – поиск ресурсов для финансирования совместных проектов, синдицированные кредиты, что позволит увеличить экспорт белорусской продукции на территории Республики Таджикистан.

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«Беларусбанк» и Таджикистан договорились о сотрудничестве: что предполагает межбанковское соглашение-4

# Беларусь-Таджикистан # Экономика # Виктор Ананич # Фотофакт

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