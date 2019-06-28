«Беларусбанк» и Таджикистан договорились о сотрудничестве: что предполагает межбанковское соглашение

Новости Беларуси. Беларусь и Таджикистан выходят на стратегический уровень партнерства. Переговоры Александра Лукашенко и Эмомали Рахмона прошли во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На новый уровень должно выйти межбанковское сотрудничество. С белорусской стороны соответствующее соглашение подписал председатель правления «Беларусбанка».