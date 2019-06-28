Всеволод Янчевский: Мы готовы поставлять качественный программный продукт в Российскую Федерацию

Новости Беларуси. Российское правительство проявляет интерес к белорусским IT-разработкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вице-премьеру России Максиму Акимову показали перспективные стартапы в Парке высоких технологий – от лазерных новинок в косметологии до искусственного интеллекта в хирургии. Медицинские разработки вызвали интерес у гостей: они заметили, что подобные ноу-хау позволят сэкономить на дорогостоящем лечении и сделать медицину доступней.

Внимание привлекли и умные решения для сельского хозяйства – система точного земледелия, которую уже активно применяют белорусские сельхозпредприятия и фермеры. А в некоторых школах 1 сентября дети смогут изучать химию и астрономию с помощью дополненной реальности. Проекты будут рады видеть и на российском рынке.

Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий:

Львиная экспорта Парка высоких технологий – более 90 % – идет в Соединенные Штаты Америки, на американский рынок и на европейский рынок. Рынок России в нашем экспорте занимает всего несколько процентов, и это немножко странно. Мы с большим удовольствием готовы были бы поставлять очень качественный, очень хороший программный продукт в Российскую Федерацию.