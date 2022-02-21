Украіна губляе да 3 млрд долараў у месяц з-за інфармацыі аб «уварванні»

Навіны Украіны. Украіна губляе да 3 мільярдаў долараў у месяц з-за інфармацыі аб «уварванні». У гэтыя страты ўваходзяць спыненыя інвестыцыі, дадатковая інфляцыя, страты ў турыстычнай сферы, скарачэнне авіяперавозак, а таксама спекулятыўны ціск на фінансавыя рынкі, які блакуе запазычанні, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.