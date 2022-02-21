Прямой эфир

Украіна губляе да 3 млрд долараў у месяц з-за інфармацыі аб «уварванні»

21 февраля 2022 15:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Украіны. Украіна губляе да 3 мільярдаў долараў у месяц з-за інфармацыі аб «уварванні». У гэтыя страты ўваходзяць спыненыя інвестыцыі, дадатковая інфляцыя, страты ў турыстычнай сферы, скарачэнне авіяперавозак, а таксама спекулятыўны ціск на фінансавыя рынкі, які блакуе запазычанні, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.  

Украіна губляе да 3 млрд долараў у месяц з-за інфармацыі аб «уварванні»-1

Украінскія аналітыкі гавораць аб тым, што многія бізнесы вырашаюць адкладаць інвестыцыі да праяснення сітуацыі. Няма інвестыцый – няма эканамічнага росту. Замежныя контрагенты змушана рэагуюць: альбо адмаўляюцца ад супрацоўніцтва з украінскімі кампаніямі, альбо патрабуюць, напрыклад, перагляду ўмоў кантракту, каб грошы плацілі наперад. Гэта трэба, каб атрымаць свае сродкі ці прадукцыю, калі нешта пойдзе не так.  

Больш навін эканомікі за 21 лютага чытайце тут.  

# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Блогерам і ціктокерам нагадалі аб неабходнасці заплаціць падатак ад размяшчэння рэкламы і донатаў
21 февраля 2022 15:42

Блогерам і ціктокерам нагадалі аб неабходнасці заплаціць падатак ад размяшчэння рэкламы і донатаў

Новости экономики за 18.02.2022
18 февраля 2022 19:48

Новости экономики за 18.02.2022

Простоять можно до пяти дней. На въезде в Литву из Беларуси появилась платная очередь для грузовиков
18 февраля 2022 19:44

Простоять можно до пяти дней. На въезде в Литву из Беларуси появилась платная очередь для грузовиков