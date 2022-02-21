Украіна губляе да 3 млрд долараў у месяц з-за інфармацыі аб «уварванні»

Навіны Украіны. Украіна губляе да 3 мільярдаў долараў у месяц з-за інфармацыі аб «уварванні». У гэтыя страты ўваходзяць спыненыя інвестыцыі, дадатковая інфляцыя, страты ў турыстычнай сферы, скарачэнне авіяперавозак, а таксама спекулятыўны ціск на фінансавыя рынкі, які блакуе запазычанні, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Украінскія аналітыкі гавораць аб тым, што многія бізнесы вырашаюць адкладаць інвестыцыі да праяснення сітуацыі. Няма інвестыцый – няма эканамічнага росту. Замежныя контрагенты змушана рэагуюць: альбо адмаўляюцца ад супрацоўніцтва з украінскімі кампаніямі, альбо патрабуюць, напрыклад, перагляду ўмоў кантракту, каб грошы плацілі наперад. Гэта трэба, каб атрымаць свае сродкі ці прадукцыю, калі нешта пойдзе не так.
Больш навін эканомікі за 21 лютага чытайце тут.