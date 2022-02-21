Блогерам і ціктокерам нагадалі аб неабходнасці заплаціць падатак ад размяшчэння рэкламы і донатаў

Гаворка ідзе пра такія платформы, як YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter. Плаціць падаткі абавязаны ўсе, у тым ліку і тыя, у каго ёсць блогі і хто атрымлівае даходы ад размяшчэння рэкламы або продажу сваіх паслуг: платных курсаў, урокаў, трэнінгаў, вэбінараў. Дэкларацыю можна падаць у любы падатковы орган, незалежна ад месца рэгістрацыі ці жыхарства. Таксама ў любым падраздзяленні пракансультуюць, калі ўзнікнуць нейкія пытанні.

Больш навін эканомікі за 21 лютага чытайце тут.