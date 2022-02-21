Прямой эфир

Блогерам і ціктокерам нагадалі аб неабходнасці заплаціць падатак ад размяшчэння рэкламы і донатаў

21 февраля 2022 15:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. Міністэрства па падатках і зборах Беларусі нагадвае стваральнікам кантэнту на розных інтэрнэт-рэсурсах, блогерам і ціктокерам аб неабходнасці заплаціць падатак ня толькі ад размяшчэння рэкламы, але і ад донатаў, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

Блогерам і ціктокерам нагадалі аб неабходнасці заплаціць падатак ад размяшчэння рэкламы і донатаў-1

Гаворка ідзе пра такія платформы, як YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter. Плаціць падаткі абавязаны ўсе, у тым ліку і тыя, у каго ёсць блогі і хто атрымлівае даходы ад размяшчэння рэкламы або продажу сваіх паслуг: платных курсаў, урокаў, трэнінгаў, вэбінараў. Дэкларацыю можна падаць у любы падатковы орган, незалежна ад месца рэгістрацыі ці жыхарства. Таксама ў любым падраздзяленні пракансультуюць, калі ўзнікнуць нейкія пытанні.

Больш навін эканомікі за 21 лютага чытайце тут.

# Налоги # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 18.02.2022
18 февраля 2022 19:48

Новости экономики за 18.02.2022

Простоять можно до пяти дней. На въезде в Литву из Беларуси появилась платная очередь для грузовиков
18 февраля 2022 19:44

Простоять можно до пяти дней. На въезде в Литву из Беларуси появилась платная очередь для грузовиков

Самый низкий уровень безработицы в странах ЕАЭС зафиксирован в Беларуси
18 февраля 2022 19:43

Самый низкий уровень безработицы в странах ЕАЭС зафиксирован в Беларуси