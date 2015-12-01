Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в кредите Международного валютного фонда с учетом национальных интересов. Об этом заявил 1 декабря президент Александр Лукашенко на совещании о ходе переговоров по программе расширенного финансирования с МВФ. Обсуждается возможность привлечения кредита фонда в размере 3 миллиардов долларов сроком на 10 лет. Условия предоставления финансовых средств – реформирование национальной экономики.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы не нашли каких-то проблем в согласовании той программы, которая предложена. Все, что предлагается – это разумно, рано или поздно нам придется реализовывать. Но вопрос один - когда, в какие сроки, и, самое главное, какие в результате этого будут последствия. Это – первое. Второе, я хочу, чтобы в правительстве и Национальном банке прекрасно понимали мою позицию. Дело здесь не в популизме. Но я еще раз подчеркиваю: резать по живому, неизвестно зачем, в угоду кому-либо я не собираюсь.

Мы пойдем только на те, как вы их называете, реформы (это даже не реформы, это нормальное функционирование государства), так вот, мы пойдем только на совершенствование того, что у нас есть. Только тогда пойдем, когда будем уверены, что в результате, к примеру, повышения тарифов на ЖКХ, люди будут в состоянии заплатить по счетам.

Если это приватизация, мы должны быть уверены, что это будет приватизация честная, чистая, открытая и, самое главное, - конкурентная, везде должна быть конкуренция, в том числе при приватизации того или иного предприятия. Мы должны действовать в интересах собственного народа. Если в МВФ нас не поддержат и не поймут, в этом нет трагедии. Будем дальше с ними работать или не работать вообще, главное - это наш народ и наше государство. Из этого мы должны исходить.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Нам необходимо привлечь как можно более комфортные по срокам и стоимости ресурсы для исполнения своих внешних валютных обязательств. В условиях МВФ 3 миллиарда долларов под 2,28% годовых на 10 лет.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Хороший кредит, хороший объем, который я у них просил, и процент хороший. Ни Россия, никто, нам под такой процент деньги не дает, поэтому это выгодно, не обсуждается.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Вторая причина, программа с МВФ – это не эфемерное навязывание извне системы преобразований. Это, по сути, меры, которые мы уже реализовываем и допланировали реализовать в ближайшей перспективе, исходя из объективных потребностей экономики.

Напомним, что миссия МВФ работала в Минске с 9 по 19 ноября. Эксперты фонда оценивали возможность предоставления Беларуси финансовых средств в рамках новой программы для реформирования экономики. Подробнее о совещании во Дворце Независимости – в следующих выпусках программы Новости «24 часа» на СТВ.